10 días después del incendio: “A los 52 años tengo que volver a empezar” dijo Adriana Guerrero

En la madrugada del lunes 2 de julio, se incendió la casa de Adriana Guerrero, presidenta del Partido Justicialista de nuestra ciudad, provocándose pérdidas totales en el inmueble de la mujer.

Tras haber pasado más de una semana del siniestro, Guerrero ya se encuentra trabajando con normalidad y poco a poco intenta salir adelante tras la difícil situación que le toca vivir. La presidenta del PJ ha recibido muchísima ayuda de la gente de nuestra ciudad y se mostró muy agradecida al respecto.

En diálogo con LU 24, Guerrero dijo que “a los 52 años tengo que volver a empezar, uno tiene que valorar lo que es estar, por suerte estoy y también está mi hija, si no se hacía muy difícil. Yo me quedé sin nada, hay que derrumbar el techo de la casa, nos hacemos fuertes y salimos adelante, agradeciendo a la gente”.

“Nos han ayudado mucho, yo trabajo y me puedo pagar un crédito, el cual tengo que conseguirlo para hacerme una parte de la casa. No quiero gastar en un alquiler por eso mi hermano me prestó un quincho y estamos acomodadas ahí con mi hija, el mes que viene vamos a ir a otro lugar”, agregó.

“Le agradezco a dios que me desperté, yo estoy bien y ya estoy trabajando. He recibido mucho cariño de alumnos, compañeros, gente que no me conocía, me ha escrito mucha gente y recibí muchísimo cariño”, sostuvo Guerrero, al tiempo que manifestó que “lo que queda está todo quemado y está para caerse, lo mismo que las paredes. Con demostraciones de cariño, el estar y preguntar si necesito algo es muchísimo y muy valioso”.

Además, sostuvo que “los tiempos son difíciles para todos, a mí me tocó pasar por esta desgracia con suerte porque estamos nosotros acá. Hay gente que no llega a fin de mes, que no puede pagar la boleta de gas y todavía insistía en ayudarme”.