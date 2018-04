14 de abril: Día de las Victimas con Discapacidad por Siniestros Viales

La Municipalidad de Tres Arroyos adhiere a través de la Secretaría de Seguridad al Día de las Victimas con Discapacidad por Siniestros Viales, que se instauró un 14 de abril con el propósito de generar conciencia. Una problemática que se debe al contexto cultural que tenemos inserto y que mediante la educación y la toma de conciencia, se puede modificar. Con esta finalidad, damos a conocer algunos testimonios de tresarroyenses que han sufrido accidentes en siniestros viales:

“Hicimos un recorrido por camino de tierra, subimos a la calzada, luego de unos pocos km por ruta se destalona la cubierta trasera por una pinchadura y después de 2 trompos sobre la calzada dimos tres vuelcos. Ni mi hijo de 3 años ni yo teníamos los dispositivos de seguridad y sillita de retención infantil. Iba en el asiento delantero conmigo. Ambos tuvimos lesiones, pero lo desesperante es que fuimos tratados en ciudades diferentes. Desde entonces no viajamos sin cinturón bajo ninguna circunstancia”.

GISELA ARIAS (MAMA 27 AÑOS)

BAUTISTA (HIJO 3 AÑOS)

SINIESTRO VIAL, OCURRIDO EN FEBRERO 2013

“Iba circulando en moto, cuando en una intersección colisiono con un vehículo y soy despedido unos 28 metros, quedando tendido sobre el cordón. Producto del mismo, estuve 13 días en coma, con fractura de pelvis, rodilla y tobillo y parietal derecho. Luego de un año internado, estuve un año más hasta poder volver a caminar, además otras lesiones tengo una prótesis craneana. Hoy sigo circulando en moto, pero uso el casco”.

MARTIN CHEDRESE (20 AÑOS)

SINIESTRO VIAL, OCURRIDO EN OCTUBRE 2000

“Una mañana salgo a practicar ejercicios en mi bici, cuando un vehículo frena de inmediato y colisiono contra el mismo. Sufrí fractura de rodilla y otras lesiones. Ambos no respetamos la distancia entre uno y otro. Cuando salgo en bici, tomo las precauciones necesarias, para que no me vuelva a ocurrir”.

MARTIN (40 años)

SINIESTRO VIAL, OCURRIDO EN FEBRERO 2002

“Una mañana mi sobrino se encontraba esperando en una esquina a que lo pasaran a buscar para ir a trabajar, cuando de repente lo atropella un vehículo. El conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol. Por ese choque tuvo pérdida de masa encefálica y lesiones en uno de sus miembros superiores. Luego de un mes y medio en coma y varias operaciones, hoy tiene como secuelas una discapacidad neurológica y pérdida de fuerza muscular en uno de sus brazos. Les pido a los conductores que si van a circular no tomen alcohol. Mi sobrino es un peatón que hoy tiene secuelas de por vida”.

ANA DE LA TORRE (Tía)

SANDRO LUNA (sobrino 30 años)

SINIESTRO VIAL, OCURRIDO EN FEBRERO 2017

Recomendaciones

Según los especialistas en seguridad vial, es importante evitar el uso del teléfono celular al conducir un vehículo, ya que este elemento provoca distracciones, y respetar las velocidades permitidas. Otro dato fundamental es no exceder el número de ocupantes dentro del rodado, ya que esto imposibilita el correcto uso de elementos de seguridad.

En tanto, para los motociclistas y ciclistas es vital el uso de casco y, al igual que los automovilistas, deben respetar las señalizaciones y las velocidades permitidas.

Por último, para que los peatones no sufran accidentes deben seguir ciertos cuidados, como no distraerse con el teléfono móvil al cruzar una calle y, al cruzar, esperar en la vereda y siempre hacerlo por la senda peatonal.

Otros consejos

-No realizar maniobras abruptas o peligrosas.

-Respetar los semáforos y demás señales de tránsito.

-Indicar con anticipación los giros o cambios de carril.

-Guardar distancia con el vehículo que circula adelante.