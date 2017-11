15 de Noviembre: Día de la Educación Técnica

El director de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº1, Lorenzo Hugo Albani, envío una reflexión realizada por él mismo referida al Día de la Educación Técnica, que se conmemora en nuestro país todos los 15 de noviembre.

De esta forma Albani redactó: "La Educación Técnica en nuestro país tiene una larga y rica historia, y mucho camino se ha recorrido desde sus primeros esbozos hasta el presente. Sus primeras manifestaciones se remontan a 1871, en los colegios nacionales de Salta con su Departamento de Agronomía anexo, y de San Juan y Catamarca, los cuales anexaban sendos Departamentos de Minería. Más adelante, en el año 1897, se crea en Buenos Aires el Departamento Industrial, el cual nace como anexo de la Escuela de Comercio Carlos Pellegrini. Este establecimiento se independizaría luego, en el año 1899, para convertirse en la primera Escuela Industrial de la Nación, con el nombre de Escuela Técnica ¨Otto Krause¨. Esta fue creada bajo el modelo Alemán de Escuela Tecnológica orientada a los principales procesos productivos: mecánica, química, electricidad y construcción. Paralelamente, se produjo el surgimiento de las llamadas ¨Escuelas de Artes y Oficios¨, dentro de las cuales se incluyó a nuestro establecimiento, el cual fue fundado el día 28 de Mayo del año 1924, bajo el nombre de Escuela de Artes y Oficios ¨General Don José de San Martín¨. Se crearon, a su vez, organismos especializados destinados a la conducción y supervisión de todos estos establecimientos. De tal forma, y por medio del Decreto Nº 14.538/44, se procedía a la creación de la ¨Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional¨ (C.N.A.O.P.). Posteriormente, y ante la necesidad de uniformar y agilizar lo relacionado con la Enseñanza Técnica y Profesional, se determinó que ésta se fusionara con la ¨Dirección Nacional de Enseñanza Técnica¨, dando origen al ¨Consejo Nacional de Educación Técnica¨ (C.O.N.E.T.), creado como organismo autárquico mediante la ley Nº 15.240, sancionada el día 15 de noviembre de 1959. Es por ese motivo que hoy celebramos el ¨Día de la Educación Técnica¨. Durante 3 décadas, bajo la conducción y supervisión del C.O.N.E.T., se crearon, modernizaron y equiparon miles de Escuelas Técnicas en todo el país. Sin embargo, no todas fueron rosas. Durante la década de 1990, y con el advenimiento de las políticas neoliberales, la Industria Nacional sufrió un fuerte golpe. La invasión de productos importados y la desprotección a la que se vieron expuestas nuestras fábricas, terminaron por cerrar la ecuación perversa: ¨Sin producción no hay necesidad de Educación Técnica¨. En este contexto se promulga la ¨Ley Federal de Educación¨, la cual no contempla a la Educación Técnica como a una de las modalidades de la Educación Media. Afortunadamente las cosas fueron cambiando con el tiempo, y a las perspectivas favorables propiciadas por la reactivación industrial debemos sumar un hecho trascendental: El día miércoles 7 de septiembre del año 2005, La Honorable Cámara de Senadores de la Nación procedió a la sanción de la Ley Nº26.058, denominada ¨Ley de Educación Técnico Profesional¨, a partir del texto el cual obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Esta ley trajo como consecuencia un reposicionamiento de la Modalidad Técnico Profesional en el sistema educativo, dándoles un pertinente respaldo legal a los Títulos Técnicos. Este hecho trae aparejado que todos y cada uno de los Títulos de Técnicos de nivel medio revisten carácter profesional, poseyendo además regulaciones en sus correspondientes colegiaturas particulares. Sería muy extenso enumerar todos los aspectos positivos que esta ley trajo para la Educación Técnico Profesional, pero no podemos ni debemos dejar de resaltar la generación de un Fondo Nacional, el cual garantiza los recursos necesarios para el mejoramiento de la calidad educativa. Muestra de esto la tenemos en la ejecución, desde el año 2006, de los Planes de Mejoras, por medio de los cuales en nuestros talleres, laboratorios y biblioteca se ha podido incorporar tecnología de última generación, como así también proceder a la realización de importantes mejoras edilicias. Por supuesto que todo lo mencionado anteriormente se ha visto reflejado en la calidad de nuestros egresados, factor el cual reviste la mayor importancia para nuestra Institución. Por todo lo dicho, hoy más que nunca, debemos Festejar el Día de la Educación Técnica".