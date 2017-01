Bahiense denuncia la sustracción de una moto: pide que aparezca para poder irse

El bahiense Pedro Puig, como miembro de una agrupación motera, está de paso por nuestra ciudad y denunció la sustracción de una moto de calle Catamarca al 710, perteneciente a una integrante de la misma.

Se trata de una Naijo 250 de color azul con guardabarros negro, que no se fabrica más. “Se la llevaron servida, estaba en la entrada de la casa y sin candado”, contó.

“Pedimos encarecidamente que aparezca y si hay que poner un billete lo ponemos, de acá no nos vamos sin la moto”, expresó con amargura. “No nos interesa saber quién fue. Que la dejen tirada en Catamarca 710 o llamen al celular 0291 – 154312838”, agregó.

“Tres Arroyos es parte de nuestra familia porque veníamos a los encuentros de “Alas de Libertad”. No nos podemos ir porque hay alguien que está a pie. Nos cortaron las piernas”, finalizó.