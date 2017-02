Docentes van al paro: “No hubo modificación en la propuesta de 18% de aumento”

Los cinco gremios docentes nacionales anunciaron hoy un paro de 48 horas en el inicio del ciclo lectivo, por lo que el 6 de marzo no comenzarán las clases, al rechazar los "topes salariales" y ratificar su reclamo para que el gobierno convoque a la paritaria federal.

En tanto, los maestros bonaerenses volvieron a rechazar la propuesta de un incremento salarial de 18% en cuatro cuotas con una cláusula gatillo por inflación y advirtieron que el gobierno provincial no hizo "absolutamente ninguna modificación" en la reunión de la comisión técnica salarial, mientras expresaron su adhesión a la medida de fuerza de los gremios nacionales.

Dirigentes docentes de Ctera, UDA, CEA, Sadop y Amet confirmaron paros de dos días con movilización en el inicio del ciclo lectivo, luego de semanas de advertencias de un "conflicto" si el gobierno no convocaba a la paritaria federal, incumpliendo la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo.

La jefa de Ctera, Sonia Alesso, sostuvo que el congreso extraordinario del gremio resolvió "el no inicio del ciclo lectivo con un paro de 48 horas, con marcha nacional el 6 (de marzo) a Buenos Aires" y rechazó los "topes salariales que intenta imponer el gobierno".

"Nunca pasó que ni siquiera hubiese una convocatoria a paritarias", advirtió Alesso, y aseguró que "el responsable de que no empiecen las clases es el gobierno".

La jefa de Ctera dijo que los gremios docentes impulsarán otro paro de 48 horas, con fecha a definir, "si no hay respuesta a los reclamos por parte del gobierno".

Alesso hizo el anuncio de la medida de fuerza nacional en una rueda de prensa en la sede central de Ctera junto a los jefes de los gremios docentes bonaerense, Roberto Baradel, y porteño, Eduardo López.

Por su parte, los sindicatos del Frente Gremial Docente Bonaerense, que integran Suteba, FEB, UDA, técnicos de Amet y privados de Sadop, y la cegetista Udocba, rechazaron la propuesta de la administración de María Eugenia Vidal por "estar muy lejos de la realidad".

"No hubo absolutamente ninguna modificación que dé una respuesta a los docentes, sólo explicaciones macro para justificar el 18% en cuatro etapas", dijo Mirta Petrocini, presidenta de la FEB, en una rueda de prensa tras la reunión de la comisión técnica salarial.

"Rechazamos el no reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo del salario. Tomaron una ecuación manipulada que tergiversa la realidad que vivimos", aseveró, y añadió: "La propuesta ofrecida es de alrededor de 150 pesos por mes".

En tanto, los demás gremios nacionales anunciaron un "plan de lucha" con paros de 48 horas y movilización para las mismas fechas.

"Hacemos un paro de 48 horas que afectará el inicio de las clases en todo el país el 6 de marzo y marchamos el día 7 con la CGT", dijo el jefe de UDA, Sergio Romero, y agregó: "No vamos a claudicar en el reclamo para que el gobierno cumpla la ley y respete el ámbito legítimo de la negociación salarial docente que es la paritaria nacional".

El secretario general de Sadop, Mario Almirón, confirmó el no inicio de las clases con un paro de 48 horas, y precisó: "El 6 de marzo marcharemos al ministerio de Educación y el 7 adheriremos a la movilización de la CGT".

Los docentes porteños de UTE expresaron su "participación plena" en el plan de acción nacional aprobado por el congreso de Ctera, tras rechazar en paritarias una propuesta del gobierno porteño de incremento salarial de 18%, en cuotas del 10% en marzo y el 8% en octubre, e insistir en reclamar un 35% de aumento en los haberes del sector.

"La principal razón del fracaso de las paritarias en la Ciudad y el resto de las provincias es la decisión del Ejecutivo nacional de destruir el diálogo", dijo el secretario general de UTE, Eduardo López.

"Al atacar la paritaria nacional docente e incumplir la Ley de Financiamiento Educativo, no sólo se ataca al salario, se balcaniza el sistema educativo nacional, se ponen en riesgo los planes nacionales de inclusión educativa y de formación docente", sostuvo.