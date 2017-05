Asegura que por falta de atención, su cuñado “está en una situación irreversible”

El vecino Juan Carlos Huertas, que reclamó atención para su cuñado de 89 años y denunció no haber recibido respuestas por parte de PAMI y el servicio de Emergencias Vittal, aseguró esta mañana a LU 24 que el hombre “se está muriendo. Tuvo un derrame cerebral y como no fue atendido en tiempo y forma, ahora está en una situación irreversible”.

Huertas relató que la descompensación de su pariente comenzó el miércoles de la semana pasada, cuando empezaron a notarlo con cada vez menos movilidad, sin interés por alimentarse y prácticamente todo el tiempo en la cama.

Tras encontrar solución a este cuadro recién el domingo - luego de que la familia fuera personalmente a las oficinas de Vittal en la avenida Rivadavia, el sábado, sin que nadie los atendiera- por gestiones de la doctora Mónica Capellari el hombre, afiliado a PAMI y residente en Comodoro Rivadavia fue internado en el Hospital Pirovano. “La doctora Capellari, a quien le agradecemos mucho, mandó una ambulancia con la doctora Almendra. Lo internaron en terapia intensiva, le hicieron estudios y, según me avisó la misma doctora, lo mandaron a Bahía Blanca. Viajó mi señora, y cuando volvió, trajo la noticia de que mi cuñado tuvo un derrame cerebral, que por la falta de atención, hoy es irreversible. Puede durar unos días nada más”, admitió Huertas.

El vecino, finalmente, expresó su enojo con la situación y se preguntó: “¿Ahora, quién se va a hacer cargo de esta situación? Espero a quien me pueda dar una respuesta en Gomila 775”, finalizó.