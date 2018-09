19 años de cárcel para el militar dorreguense que quiso prender fuego a su familia

El Tribunal en lo Criminal N°2 de Bahía Blanca condenó a 19 años de cárcel al militar dorreguense que fue hallado unánimemente culpable en un juicio por jurados realizado durante el transcurso de la semana pasada por el delito de “tentativa de homicidio”.

Se trata de Omar Soria, quien a principios de abril de 2017 intentó prender fuego la vivienda ubicada en 3 de Febrero al 1.600 de Bahía, en la que se encontraban su ex pareja y sus tres hijos.

El viernes pasado, el fiscal Jorge Viego había solicitado 22 años de prisión, mientras que la abogada defensora de la víctima, Viviana Lozano, solicitó 50 años para Soria en concurso real al unificar los tres cargos: tentativa de homicidio agravado por femicidio, tentativa de homicidio simple (en el caso de las tres criaturas) y robo.

Aquella madrugada, en el interior del inmueble se encontraban su ex mujer, de 27 años, y sus tres pequeños hijos que tenían seis, tres y una beba de un mes.

Belén, una de las víctimas del brutal ataque, había expuesto sus sensaciones en La Brújula 24: “Me siento aliviada; estoy feliz por mí y mis hijos. Y dispuesta a volver a empezar. Mi familia, amigos y hasta el jurado me contuvieron. Supieron ponerse en mis zapatos”.

