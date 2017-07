El “peligro” de las bromas que se viralizan por WhatsApp: arrepentido pide disculpas (video)

Esta mañana se presentó en LU 24 Juan Salgado para pedir disculpas por un audio de WhatsApp de su autoría que se viralizó en las últimas horas y que involucra a un conocido futbolista local, el que quedó envuelto en una broma.

Salgado dijo lo siguiente:

“Me llamo Juan Salgado. Quiero pedir disculpas al señor “Koky” Díaz, a su familia y allegados, por haberlo involucrado en una broma, de la cual estoy arrepentido.

Los dichos que dije contra él, persona conocida en el ámbito en el cual lo expresé, podrían haberlo perjudicado, pero no era mi intención, por eso digo que no es veraz lo que expresé y solo era una broma de la cual me arrepiento y reitero mis disculpas”.