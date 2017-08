Golf: Nueva fecha del Torneo de Peñas

Dos salidas se realizaron hoy en los links del Golf Club Tres Arroyos, donde se jugaron un Torneo de Peñas a 18 hoyos Medal y un Match, con estos resultados:

Torneo de Peñas Medal - Categoría Mixto de 0 a 37 –Principales posiciones

1) Fernando Desperés 67 golpes

2) Lucas Schumacher 68 golpes

3) Ariel Pomponio 71 golpes

4) Santos Chalde Anchorena 71 golpes

5) Esteban Baquedano 72 golpes

6) Juan Barrionuevo 72 golpes

7) Máximo Fisch 74 golpes

8) Gustavo Zubiri 75 golpes

9) Mauricio Mezquita 75 golpes

10) Horacio Pesalaccia 75 golpes

Torneo de Peñas Match

Alfredo Valerio le ganó a Mariano Recari 3 y 1

Pablo Cattáneo le ganó a Sara García 8 y 7

Gabriel Usberto le ganó a Santino Iriarte 2 Up

Leopoldo Tubía le ganó a Sebastián Desperés 1 Up

Juan Barrionuevo le ganó a Sebastián Riccio 5 y 4

Gastón Tróccoli le ganó a Gerardo Ruiz 5 y 4

Fabián Molina le ganó a Agustín Petronio 2 y 1

Andrés Reta le ganó a Julio Marquínez 4 y 3

Ana Mangieri le ganó a Eduardo Porfilio 4 y 3

Juan Massigoge le ganó a Armando Damiani 1 Up

Federico Ambrosius y Rubén Martín empataron

Juan M. Leoni le ganó a Enrique Almirón 3 y 1

Luciano Aiello le ganó a Valerio Vassolo 6 y 4

Ricardo Ciancaglini le ganó a Horacio Espeluse 1 Up

María Valeria Vassolo le ganó a Luciano Leguizamón 6 y 4

Bruno Eggly le ganó a Sebastián Lance 1 Up

Marcelo Barroero le ganó a Adolfo Beato 2 y 1

Mauricio Florez le ganó a Guillermo Echevarría 6 y 5

Ignacio Guisasola le ganó a Hugo Valentini 4 y 3

Jugada la tercera fecha de las Peñas, así están los resultados:

1) Filazo Controlado, 117 puntos; 2) La Legión, 111 puntos; 3) Nunca Agua, 109 puntos y 4) Si entraba era buena, 103 puntos.

Long Drive: Fernando Desperés

Approach: Máximo Fisch