Denunciaron penalmente a Ricardo Móccero por delitos de corrupción

El ex intendente, ex diputado provincial y concejal electo por el Movimiento Para la Victoria en Coronel Suárez, Ricardo Móccero, fue denunciado penalmente por “abuso de autoridad y falsificación o adulteración ideológica de documentos”, ante la fiscalía N° 18 de Bahía Blanca, a cargo del Dr. Gustavo Zorzano y tramita por ante el Juzgado de Garantías 4 a cargo de la Dra. Marisa Promé.

Según cita el diario suarense Nuevo Día en su edición digital, la denuncia fue radicada por el Dr. César Elorriaga, “en su carácter de funcionario público, se refiere a cuatro obras en las cuales la nueva administración del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) encontró irregularidades e inconsistencias, razón por la cual congeló verbalmente las obras por cuanto la municipalidad había tergiversado los términos del acuerdo y la misma está fundamentada en qué, se firmaba el acuerdo con el ENOHSA por cierta cantidad de metros, el ente aprobaba y asignaba los fondos y la municipalidad contrataba, pocos días después, (con los mismos fondos) una cantidad menor de metros”.

“Un metro de sesenta centímetros”

Nuevo Día, bajo el subtítulo “Un metro de 60 cm”, describe lo siguiente: Con el propósito de graficar en qué consiste la denuncia podría decirse que el municipio (gestión Moccero) obtenía los fondos para contratar un metro de obra y contrataba solo 60 cm. El resto parece haberse perdido y es por lo que están denunciados Ricardo Alejo Moccero, Rubén Orlando Guarnieri y Leandro Graff a quienes se acusa de los delitos de Abuso de autoridad (Art. 248); Falsificación o adulteración ideológica de documentos (Art. 293); Fraude en perjuicio de la administración Pública (Art. 174 inc 5°) e Incumplimiento de funcionario público.

Sigue diciendo el matutino que “si bien son cuatro las obras sobre las que el ENOHSA ha puesto la lupa y por las que fueron denunciados los funcionarios de la anterior administración, a los efectos de clarificar en qué consistía la metodología empleada vamos a describir solo una de ellas: se trata de la obra financiada por el ENOHSA identificada como trámite por expdte. interno ENOHSA 826/2014”.

La obra estaba planificada para construir 3001 metros de cañería con un monto de $2.903.393, destinada a ampliar el sistema de red cloacal en Barrio Altos Balcarce y fue suscripto el convenio de transferencia el 26 de junio de 2015, agrega.

“Tan solo treinta (30) días después, el municipio contrató con la Cooperativa de Viviendas la concreción de la obra por la cifra mencionada ($2.903.636) pero aquí la sorpresa que deriva en la denuncia: en lugar de contratar 3001 metros de cañerías de 160 mm sólo se contratan 1590 metros de 160 mm. Es decir: por el dinero adjudicado se contrata sólo el 53%, el 47 % restante no se contrató a pesar de haber sido adjudicados los recursos. Desaparecieron 1411 metros de cloacas destinadas al Barrio Altos Balcarce”, indica.

Se habría pagado el doble

Como conclusión, el periódico insiste: “a modo de ejemplo, otro caso: el día 26 de junio de 2015, se conviene la construcción de 3518 metros de cloacas a un valor unitario (precio x metro) de $ 825 y el 25 de julio se contrató la construcción de apenas 1918 metros, pero a un valor unitario (precio x metro) de $1513. Casi el doble”.

“Otro tema que el denunciante considera motivo de investigación es el hecho de que el municipio informa que el avance de obra es del 74,489% de lo contratado mientras el ENOHSA lo estima en sólo el 25 %.

La misma metodología con distintos montos y porcentajes son los que se denuncian y promueven la denuncia penal contra el ex intendente”.

También en Huanguelén

“Otra de las obras que motivaron la denuncia tuvo lugar en Huanguelén. Lo curioso es que el 30 de octubre (después de perder las elecciones) paralizaron las obras porque el Estado municipal no pagaba y a pesar de eso, el 30 de noviembre (recordemos que el Estado no pagaba) firmaba la obra en Huanguelén, sabiendo que la misma no iba a avanzar, habida cuenta de que no se podía pagar… Tal cual ocurrió”, agrega el diario.

“Como nota de color cabe señalar que la Cooperativa adjudicataria de dicha obra está representada por un integrante de la lista a concejales por el moccerismo. Ricardo ‘Ricky’ Alvarez –cita – y adelanta que “para la próxima semana se aguardan más novedades ya que estaría en marcha una auditoría a los efectos de despejar dudas sobre las irregularidades (faltantes) que originaron la denuncia”.