Básquet: Con los cuatro clasificados al Súper 4, pero sin localías definidas

En una lluviosa noche de viernes, se terminó de completar la anteúltima fecha del Apertura del Oficial de básquet, con las victorias de Club de Pelota sobre Costa Sud, Sarmiento sobre Argentino y Blanco y Negro sobre Quilmes. Ayer la fecha había comenzado con el holgado triunfo de Huracán sobre Centro Basko de Necochea.

De esta manera y con la caída de Costa Sud, todavía no quedó definido en que cancha se jugará el Súper 4 del fin de semana que viene como así tampoco se determinó quien de los dos equipos de Coronel Suárez será local en el partido que jueguen entre sí.

Club de Pelota ratificó su gran momento y le cortó la racha de victorias a Costa Sud, luego de derrotarlo en el Microestadio por 87 a 75. El Celeste hizo un gran partido y en el último cuarto con el goleo de Díaz y dos triples, uno de Paicil y otro de López, le puso su firma a un triunfo que lo motiva sobre todo para la segunda parte del año, tras haber encontrado un muy buen ritmo de juego en los últimos partidos.

Costa Sud ahora deberá ir a ganar a Coronel Suárez si quiere asegurarse la localía en el Súper 4 (aunque sigue dependiendo de sí mismo), en un duro compromiso frente al por ahora número “1”, Blanco y Negro.

Costa Sud (75): Salarayan 8, Fernández 12, Haag 19, G. Guzmán 15 y Kuhlmann 16 (fi); Lofiego, Alem, E. Guzmán 3 y M. García 1. DT: Raúl Bianco. Se retiró por faltas G. Guzmán.

Club de Pelota (87): De Iraeta 5, López 21, Fuentes 11, F. Susemihl y Díaz 24 (fi); Paicil 10, Dumontet 6, Castiglioni, Aymonino 10 y Bianco. DT: Manuel Cuesta.

Parciales: Costa Sud 18 – Club de Pelota 18, 38 – 41, 62 – 60 y 75 – 87.

Cancha: Costa Sud.

Arbitros: R. García y Bianco.

Blanco y Negro sigue ganando

En la Caldera, Quilmes presentó su estadio con las tribunas pintadas y nueva iluminación y además estrenó director técnico, en este caso se hizo cargo del equipo Manuel Perticarari, luego de los inconvenientes que se dieron con el ahora ex DT del Cervecero en el partido ante Club de Pelota.

Blanco y Negro llegó al partido sin una de sus principales figuras, Gerónimo Fernández Chaves, pero de todas formas logró ganar con cierta tranquilidad. Dominando las acciones en el primer cuarto, con Soave y Gobbo como estandartes en la ofensiva, los suarenses sacaron una buena ventaja que supieron administrar hasta el final de match. Gobbo y Soave fueron los goleadores de Blanco y Negro y del partido, con 31 puntos cada uno. En Quilmes se destacó Carbonetti con 22 unidades.

Los árbitros fueron Lucas Bianco y Marcos García, mientras que los parciales fueron los siguientes: Quilmes 15 – Blanco y Negro 26, 32 – 42, 51 – 62 y 75 – 82.

Sarmiento ganó y sigue en la lucha por el “1”

En Coronel Suárez, Sarmiento venció a Argentino por 89 a 85 y volvió a la victoria luego de haber caído en el clásico suarense. El verdirrojo dominó en el electrónico durante casi todo el match, sobre el inicio del último parcial había sacado una diferencia de 16 puntos que parecía liquidar el pleito. Pero el Bicho se acercó poco a poco de la mano de Danzey y el final fue muy apretado, 89 a 85 marcó la chapa final para los de Escur que buscan quedarse con la localía para el clásico suarense.



Posiciones:

Blanco y Negro* 23 puntos, Sarmiento* 22, Huracán* 21, Costa Sud* 21, Club de Pelota 19, Argentino 18, Quilmes 16 y Centro Basko 15.

*: Clasificado al Súper 4.

Próxima fecha (última): Blanco y Negro vs. Cosa Sud, Club de Pelota vs. Huracán, Quilmes vs. Sarmiento y Argentino vs. Centro Basko.