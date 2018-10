Viví una jornada más que interesante en el fútbol local a través del “Gol a Gol”

El fútbol local llega a vos a través del "Gol a Gol" de a LU 24, en este caso se juega la vuelta de los playoff de Primera División y la 10° fecha del Clausura de Segunda. Seguí el minuto a minuto del fútbol local con el "Gol a Gol".

1° DIVISIÓN (PLAYOFF)

ST

INDEPENDENCIA (2) HURACÁN (1) 1-1

Goles: R. Crespo -de penal- (I); J. Ciccioli (H).

Incidencia: Fueron expulsados R. Crespo (I) y Wehrhahne (H) BOCA (1) OLIMPO (8) 0-4

Goles: O. Otreras -2-, Sánchez -de penal- y Ridao (O).

Incidencia: Fue expulsado D'Anunnzio (B). EL NACIONAL (4) ONCE (5) 3-3 Goles: Scoles, A. Prieto y E. Fourcade (EN); Maciel San Román, F. Leguizamón y R. Regalado (OC).

Incidencia: Fue expulsado Macías (EN). COLEGIALES (5) H. CICLISTA (1) 4-1 Goles: Suárez, E. Piecenti -2- y Videla (Col); L. Porta -de penal-(HC).

Incidencias: Fueron expulsados Barrionuevo (Col) y Mir (HC); Mainini (Col) marró un penal.

Cruces de semifinales: Colegiales vs. Independencia y Olimpo vs. Once Corazones.





2° DIVISIÓN (FECHA 10)

ST