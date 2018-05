31 de mayo: Día Nacional de la Cerveza

Hoy, 31 de mayo, se celebra en Argentina el Día Nacional de la Cerveza, una de las bebidas más populares del mundo. Per lo más curioso es que se desconoce el origen de por qué se eligió esta fecha para homenajearla.

En Tres Arroyos consultamos a Pablo Bellini, quien se dedica a realizar cerveza artesanal en forma particular, sobre la creación de esta bebida tan consumida por la Argentina.

“La cerveza artesanal se cocina como alguna otra cosa que se cocina artesanalmente, pero en esta caso está en el rubro de la bebida y está teniendo un auge últimamente porque es más beneficiosa, es más rica, hay muchas variedades, más sana, como la palabra lo dice es artesanal, no es industrializado, por lo tanto no tiene conservantes y eso de a poco va calando en la gente sobre todo en Tres Arroyos”, expresó.

Además evaluó: “Acá se ha empezado a valorar, de hecho hay un grupo de cerveceros bastante interesante en Tres Arroyos. Yo lo hago de una forma muy casera, hago para tomar yo y mis amigos. Es algo rico, recomendable y ojala que siga para adelante esta revolución cervecera”.