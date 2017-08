7 de agosto: Caravana y misa en San Cayetano

Este 7 de agosto, debido al mal tiempo, en lugar de la habitual procesión, los fieles de la ciudad y la región devotos de San Cayetano participaron de una caravana desde la Parroquia hasta el Polideportivo Municipal, donde se realizó la misa presidida por el arzobispo coadjutor de Bahía Blanca Fray Carlos Alfonso Azpiroz Costa.

Los fieles recorrieron la avenida Independencia y su continuación Apezteguía, pasando frente al Geriátrico y Hospital Municipal sancayetanense.

El sacerdote dominico dijo en el sermón que al celebrar a un santo se va a un encuentro que transforma nuestra vida. “Hay cosas que tienen sustancia, o que son sustanciales, tienen un valor en sí, y hay cosas que son accidentales. Lo sustancial en este caso es celebrar al Santo Patrono,santo de la Providencia, Patrono del pan y el trabajo. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la certeza de las realidades que no se ven. Por la fe hacemos presente las realidades que esperamos, la fe es una garantía de esas realidades.

(…) Cayetano no renegó nunca de su fe, por la esperanza que tenía, porque sabía que tendría una riqueza “sustancia” mayor. Esa sustancia en la que creemos es la base para la vida, es lo que perdura; de ahí la necesidad de constancia y confianza.

Vivimos caminando hacia una desconocida realidad, pero que es conocida en el corazón del creyente porque la esperamos, la deseamos. Queremos vivir nuestra vida con dignidad, compartir, ser gente de paz, ofrecer a los demás el pan que les falta, el trabajo que les falta, techo, tierra. Nuestra tarea como cristianos no es restablecer el paraíso, sino prepararnos para él, transformando la realidad. La providencia significa, no que llueva lo que no somos capaces de compartir, sino que llueva en mi corazón la gracia para ser capaces de compartir”.

Estuvieron presentes en la misa sacerdotes de la zona (Dorrego, Tres Arroyos, Oriente y La Dulce), y monaguillos del Colegio Jesús Adolescente de Tres Arroyos.