8° Expogranja en Tres Arroyos

Hasta el 11 de junio, se desarrolla en la Sociedad Rural de Tres Arroyos, una nueva edición de la tradicional Expogranja organizada por la Asociación Civil Hualipeñ.

Por tal motivo, arribaron al predio aves de raza y conejos de diversos puntos de la provincia, e incluso de provincias vecinas; los cuales serán clasificados por el juez Pablo Sarcioni, quien viajará desde La Plata para su labor, acompañado de su equipo.

Según indicó el Secretario de la organización, David Shering, “estamos ultimando los preparativos. Pueden venir a pasear y contemplar la belleza de los ejemplares que están en la exposición. Son cerca de 200 y de toda la provincia y de algunas vecinas también”, dijo.

Shering, agregó que este año para potenciar la muestra, se incluye una Exposición Especial de la raza New Hampshire, y una mesa redonda debatiendo sobre la misma.

Los ejemplares se venderán bajo el martillo de Eduardo Miqueléiz, quien acompañará una vez más en el desarrollo de la exposición y la muestra se completará con diversos stands, donde el público podrá admirar y adquirir variedad de plantas de producción y ornamentales, semillas, etc.

Se cuenta con todos los servicios y el cronograma de actividades es el siguiente:

Hoy ingreso de ejemplares; mañana clasificación de las aves y conejos de raza; sábado 10, clasificación de la raza New Hampshire y a las 15 mesa redonda.

En tanto el domingo, permanecerá abierta todo el día al público ya que a las 11.30 horas se realizará la entrega de premios y a las 12, el almuerzo de camaradería.

Luego, a las 14 se procederá al remate de ejemplares y posteriormente a las ventas particulares.