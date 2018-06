Camuzzi no estaría notificada de la resolución que prohíbe los cortes; hay 600 avisos

Con fecha 21 de mayo, el juez federal Alejo Ramos Padilla resolvió que las empresas de gas deben abstenerse de efectuar cortes en el servicio por falta de pago. Esta resolución fue ratificada ayer por el mismo magistrado, ante presentaciones en contrario, sin embargo el ENARGAS no habría notificado aún a las empresas siquiera de la vigencia del primer fallo. Por esta razón, desde el punto de vista técnico legal, Camuzzi y otras prestadoras del servicio están facultadas para efectuar los cortes que desde las últimas horas se han verificado, en buen número –muchos usuarios recurrieron hoy a concejales en el Palacio Municipal- en Tres Arroyos.

El mismo resolutorio de Ramos Padilla impide, en tanto, que las OMIC (Oficinas de Información al Consumidor) de los Municipios bonaerenses, entre ellas la local, intervengan de oficio para hacer valer la medida de suspender los cortes. Porque el texto indica, precisamente, que es el ENARGAS el encargado de notificar a las empresas, y éstas podrían desconocer cualquier intervención amparadas por el mismo texto.

En la oficina local de Camuzzi Gas Pampeana se indicó a LU 24 que el gerente, Hugo Trullié, se encontraba en una reunión que podría extenderse por esta mañana y no se dio información oficial al respecto. Lucrecia Damiani, titular de la OMIC Tres Arroyos, señaló que según los datos que disponía hasta hace unos días, el ENARGAS no había notificado el resolutorio de Ramos Padilla a las empresas.

Incumplimiento de la medida y reconexión

Según publican hoy medios nacionales, el juez reitera en su resolución que está acreditado el incumplimiento de ENARGAS y las prestatarias a la orden cautelar dictada en esa fecha. Entonces, el magistrado dispuso que “se deben reanalizar esos cortes ya efectuados y proceder al restablecimiento del servicio en aquellos casos en los que se compruebe que no se han respetado los términos fijados por el Tribunal”. Por último, se insta a las empresas a que, previo a cualquier corte o suspensión del servicio, lleven adelante los procedimientos necesarios tendientes a acreditar la situación de vulnerabilidad de los usuarios.

Unos 600 avisos

En este sentido, fuentes confiables indicaron a LU24 que serían unos 600 los avisos de corte del servicio de gas librados por la empresa con anterioridad a la disposición judicial. En su mayoría, advirtieron los voceros, se trata de casos de usuarios que llevan entre seis meses y un año sin abonar las facturas. Las idas y vueltas, desdoblamientos, aumentos y demás producidos el año pasado en torno al servicio de gas hicieron que cierta cantidad de usuarios dejara de pagar, amparada en que no se libraban avisos de corte, y ahora enfrentan una situación complicada para abonar la deuda generada.