A 11 años de la desaparición de Jorge Julio López el FIT realiza un encuentro en Plaza San Martín

El Frente de Izquierda replicará en Tres Arroyos la jornada nacional que convoca el Encuentro Memoria Verdad y Justicia mañana, a las 18 hs., en plaza San Martín. La actividad contará con micrófono abierto para todos los que se quieran expresar.

En un comunicado de prensa el FIT manifiesta:

“Se cumplen once años de la segunda desaparición forzada de Julio López, sobreviviente de la última dictadura cívico-militar, él fue el principal testigo para sentenciar a perpetua al genocida Miguel Etchecolatz, motivo por el cual hoy nos seguimos movilizando exigiendo su aparición con vida. La causa judicial estuvo marcada por el encubrimiento y la impunidad, durante el gobierno kirchnerista, que no puso a disposición todas las herramientas del estado, para que se resuelva el caso.

La impunidad es el hilo conductor entre López y el caso Maldonado, desde el gobierno macrista han bloqueado la investigación, plantando hipótesis falsas, demonizando a las comunidades mapuche y al propio Santiago, que junto a ellos lucha por recuperar sus tierras en manos de empresarios como Benetton y Lewis.

Ahora el gobierno pretende instalar que ‘algunos gendarmes cometieron excesos’ como culpables de la desaparición de Maldonado. Esto no es más que una distracción: de esta forma el gobierno pretende ocultar su responsabilidad y rescatar a Bullrich y a Noceti para mantener la causa bajo un manto de impunidad.

Por todo esto exigimos:

-Reapertura de todos los archivos de la dictadura y de gendarmería. Desmantelamiento del Proyecto X y derogación de la ley Antiterrorista.

- Aparición con vida de Jorge Julio Lopez. Juicio y castigo a los responsables de su desaparición.

-Aparición con vida de Santiago Maldonado. Destitución inmediata de Patricia Bullrich y de Noceti.

-Basta de represión. El Estado es Responsable”.