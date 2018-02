A 3 días de “Las 24” apareció una corvina negra en Claromecó

A tan solo 3 días del comienzo de la 57° edición de “Las 24 Horas de la Corvina Negra”, Emiliano Aranegui pescó una corvina negra de 1,100 kg. La obtención de la corvina negra se dio en la zona del Caracolero y sin dudas su aparición ilusiona a tan pocos días del comienzo del concurso.

En diálogo con LU 24, Aranegui explicó que “estaba pescando sargos, sentí un pique diferente, que fue el segundo que tuve. La saqué con la caña de pejerrey, cuando la vi no lo pude creer. Era un pichoncito de negra, ojalá que aparezcan los pichones en el concurso”.

“La saqué en la Bahía del Caracolero. Este verano se ha visto mucha almeja, comida y pescado, yo me estoy dedicando a la pesca embarcada y la verdad que tuvimos un verano excelente con la pesca. La pesqué desde la costa y encarné con camarón”, agregó Aranegui.

Esto sin duda es un gran incentivo para Aranegui de participar en esta nueva edición del importante concurso pesquero: “Voy a participar de Las 24, no estoy anotado todavía, en realidad como vi que el tiempo no iba a ser el mejor se me habían ido un poco las ganas. Pero creo que agarrar un ejemplar así tres días antes de Las 24 te entusiasma un poco”, sostuvo.

“Hace tanto que no se ve una corvina de gran porte que ya con ver los pichones de negra que se empiezan a arrimar nunca se sabe. La pelea es diferente, cuando la tuve en la ola me di cuenta que era una corvina, la saqué volando para fuera porque me di cuenta que era un pichoncito de negra”, finalizó Aranegui.