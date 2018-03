A 42 años del golpe de Estado, recordaron a los 30 mil desaparecidos en el Museo Mulazzi

Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de estado genocida de 1976, se concretó hoy el acto central en instalaciones del Museo Mulazzi, ya que la lluvia impidió realizarlo en la Plaza de La Memoria.

Como es habitual, la concentración fue en Plaza San Martín, donde confluyeron los familiares de desaparecidos tresarroyenses, Nodo Tres Arroyos de la Red x la Identidad, Filial Tres Arroyos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y quienes adhirieron a la convocatoria.

Una vez llegados al Museo Mulazzi, se leyó el documento elaborado por la APDH, por parte de Josefina Rivada, en el que se recordó “el golpe de Estado que instauró el terrorismo de Estado y ejecutó un plan en el cual muchos y muchas fueron secuestrados, asesinados, presos, torturados, exiliados, prohibidos y desaparecidos. Un plan que instaló una política de terror y avasallamiento de los derechos sociales e individuales del pueblo argentino”.

En este sentido indicaron que “resulta imprescindible asumir un verdadero compromiso en la construcción colectiva de una conciencia ciudadana democrática. Para ello es indispensable reconocer que aquella dictadura fue civil, fue militar y fue clerical; y tuvo el apoyo de muchos medios de comunicación. Parte de esa conciencia es entender que son los mismos que diariamente intentan engañarnos con una supuesta neutralidad política”.

También mencionaron que “este año se hizo justicia con cinco tresarroyenses desaparecidos en la causa del circuito ABO. Este año llegamos a la recuperación de la identidad del nieto 127. Este año logramos que se diera marcha atrás con el nefasto 2 X 1 para los represores”.

En otro tramo de la lectura pidieron “saber la verdad ¿Dónde están los cuerpos de los desaparecidos? Y ¿Dónde están los jóvenes apropiados? Eso lo vamos a seguir exigiendo, hoy y siempre”.

“Hoy debemos luchar para que no vacíen las políticas de Memoria. Debemos luchar para que los peligrosos genocidas condenados por la Justicia no sean beneficiados con insolentes prisiones domiciliarias. Debemos luchar para que liberen a Milagro Sala y a todos los presos políticos. Debemos luchar para que haya justicia para Santiago Maldonado, para Rafael Nahuel y para Facundo Ferreyra”, agregaron.

A su vez lanzaron críticas al gobierno de Cambiemos: “Hoy todo se hace cada vez más difícil porque hay un Estado que se achica. Se achica y crece la discriminación hacia los hermanos latinoamericanos. Se achica y se cierran jardines y escuelas, se achica y se pierden puestos de trabajo. Y cuando el Estado se achica siempre pierde el mismo, siempre pierde el pueblo”.

“Porque la lucha continúa, no podemos aceptar que los derechos conquistados se pisoteen. A pesar de estar viviendo un retroceso estamos convencidos que un pueblo con memoria y un pueblo que lucha va a defender su libertad y sus derechos”, concluyeron.

Para finalizar se presentaron números musicales.

(*) Para leer el documento de la APDH completo, ver archivo adjunto

Acto de la izquierda en plaza San Martín

Durante esta tarde, en plaza San Martín, agrupaciones de izquierda también realizaron un acto con micrófono abierto para conmemorar el “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia”.

Archivos para descargar