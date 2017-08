A 5 años del accidente con monóxido de carbono, Mandy Lavenia, espera por una nueva silla de ruedas

El pasado lunes, se cumplieron 5 años del accidente que sufriera Mandy Lavenia con monóxido de carbono en un departamento de Bahía Blanca. Su madre, Graciela Fluxa, relató a LU24 como es la situación actual por la que atraviesan como familia y mencionó que falta reunir unos 45 mil pesos para poder comprar la silla de ruedas que necesita la joven.

Su madre, dialogó con nuestra emisora y recordó los casos de personas fallecidas recientemente por inhalación de monóxido de carbono, en aquella ciudad, a lo que reflexionó: “esta última semana nos han recordado bastante el momento que pasamos hace 5 años. Justamente el lunes se cumplió un nuevo aniversario. Es volver a recordar esos momentos; la desesperación; el porqué; replantearse cosas que no pudieron ser y darse cuenta que no hay vuelta atrás”, sostuvo.

Fluxa indicó además que “todavía no lo asimilamos, es el día a día. Es el luchar sola, ayudas que no llegan”.

Mencionó además que actualmente están necesitando poder acceder a unas terapias especiales para Mandy, pero que por el costo elevado de las mismas se hace difícil poder realizarlas.

“Estamos con el tema de las terapias que no logramos tener una adaptada a ella y acá. Todas son privadas y cuestan plata. Cada sesión de 45 minutos, son cinco sesiones diarias por semana y cada una sale 400 pesos aproximadamente y es una cifra inalcanzable”, dijo.

Mandy, según comentó su mamá a LU24: “ya se adaptó a esto, pero no baja los brazos. Estoy cansada, agotada, y estamos llegando a un momento donde el cuerpo tampoco me responde”.

Recomendó a la población, precaución y tener una ventilación en los domicilios, además de controlar los artefactos.

Remarcó que faltan reunir 45 mil pesos para la silla de ruedas que Mandy necesita. Los interesados en colaborar pueden comunicarse al Facebook: Todos x Mandy o de Graciela Fluxa.