A Corvatta “le tiran los perros”: curioso reclamo del intendente de Saavedra

Hugo Corvatta, intendente de Saavedra, planteó públicamente una queja porque asegura que desde otros municipios le “tiran” perros callejeros al suyo. “La verdad de la milanesa es que no están tirando perros de otros distritos. Esto es más viejo que el mundo” explicó.

La polémica en Pigüé pasa por la construcción de un nuevo refugio para perros, ya que fue criticado por Patitas Pigüé, sociedad protectora de animales local. Al respecto, el intendente Corvatta manifestó que los proteccionistas “quieren que les demos caviar a las perros”.

El jefe comunal explico en una nota a Reflejos Radio que “la verdad de la milanesa es que no están tirando perros de otros distritos. Esto es más viejo que el mundo, que de un distrito de al lado nos traigan una jaula con perros y te la tiren. Los perros callejeros me los conozco uno por uno. El de collar rojo, el de collar verde, el que lleva la ramita en la boca y cada vez aparecen más perros nuevos. El otro día iba con Diego Marezi (Secretario de Gobierno) había un perro con sarna y le digo: ese perro no es nuestro, ese es nuevo”.

“Es algo que ocurre mucho en los pueblos por descuido de los dueños, dejando a sus mascotas a libre albedrío después de determinado lapso de tiempo. Iniciamos una campaña de castración hace muchos años, pero lleva tiempo controlar la reproducción de los animales” señaló Corvatta.

“Sé quién es el intendente que me los tira, pero no voy a dar nombres. Se lo insinué pero él lo niega” finalizó el intendente de Saavedra.