“A los hechos de violencia hay que enfrentarlos y prevenirlos”, dijo el Dr. Marcolongo

Se llevó a cabo hoy en el CIC de Olimpo, una capacitación a trabajadores de la salud tras los hechos de violencia que se han vivido en este último tiempo en el Hospital Pirovano y en las salitas de atención primaria.

Uno de los integrantes que estuvo a cargo del encuentro fue el Dr. Darío Marcolongo, quien además conforma el departamento de Asesoría Legal del hospital, y en diálogo con LU 24 dijo que “a los hechos de violencia hay que enfrentarlos y prevenirlos”.

“No solo ocurre la violencia externa, sino también la violencia interna adentro de las instituciones, inclusive entre personal. Esto no es de afuera hacía adentro exclusivamente, nosotros tenemos que aprender a convivir con la violencia externa que es un hecho creciente en la Argentina y en el mundo, hablando de las instituciones de salud principalmente, cada día con más frecuencia ocurre en nuestro hospital, ocurre en esta ciudad y ocurre en todos los lugares dentro de nuestro territorio”, dijo y remarcó: “Uno tiene que aprender a convivir, pero no aceptarlo. Uno convive con los hechos de violencia, trata de ver cuál es la manera de poder enfrentar las situaciones de violencia que se van dando, y a su vez tomar medidas preventivas”.

Además se refirió no solo a la violencia física, sino también a la verbal, la psicológica y las amenazas, que generan una situación de disconformidad en el trabajo y que hacen que después la atención no sea la mejor. “El proyecto es tratar de llevar esto hacía una mejor calidad de atención y que la misma gente se sienta más segura, más contenida dentro de la institución hospitalaria”, indicó Marcolongo.

En cuanto a la seguridad del hospital el médico expresó que “se puede mejorar y que hay situaciones que hay que reorganizarse en cuanto a la seguridad, también es cierto que si viene pasando desde hace mucho tiempo, tampoco nosotros le dábamos la magnitud real de la situación. A medida que uno va tomando conciencia, y va viendo el panorama de la realidad que tiene en la localidad, es cuando se empiezan a dar forma y capacitación al personal para poder tener las actitudes necesarias para poder actuar en consecuencia de esas situaciones”.