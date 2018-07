A partir del lunes habrá nuevo servicio de Ecografía Pediátrica en el Hospital Pirovano

El Centro Municipal de Salud del partido de Tres Arroyos contará con un nuevo servicio, que hasta el momento no se prestaba en nuestra ciudad y que será muy valorado por los papas de nuestra comunidad. A cargo de la Dra. Florencia Fosque, el servicio de Diagnóstico por imágenes sumará la Ecografía Pediátrica, entre sus prácticas.

A partir del día 16 de julio, se podrá solicitar turno, de lunes a viernes de 8 19 horas, en el teléfono 439-484 o en el servicio mencionado.

La Dra. Fosque, especialista en diagnóstico por imágenes y pediatra, es una profesional recientemente incorporada al staff del Centro de Salud.

Al respecto, el Director de hospital, Javier Pizarro dijo que “había una demanda contenida, una sub prestación, debido a que no había una especialista en ecografía pediátrica”.

“La ecografía pediátrica resulta muy útil ene l control de las caderas de los recién nacidos, a los bebes se les debería realizar una ecografía durante el 1 y 3 meses para evaluar el desarrollo de sus caderas. Hasta el momento como no había una especialista en ecografía infantil se le hacía una radiografía que no es lo mismo, en cuanto al beneficio de la evaluación”, agregó.

Beneficios

La ecografía pediátrica tiene beneficios de vital importancia, como método diagnóstico; es segura y no causa dolor. Debido a que las imágenes ecográficas se capturan en tiempo real, pueden mostrar la estructura y el movimiento de los órganos internos del cuerpo, como así también la sangre que fluye por los vasos sanguíneos. Por lo que el ahorro de tiempo en el diagnostico en los niños es fundamental para el niño y su salud.

La ecografía de cadera en recién nacidos, es una solicitud que realizan los pediatras entre el primer y el tercer mes de vida. Es una solicitud de rutina como parte del control pediátrico para descartar la luxación congénita de cadera y que hasta el momento no se podía realizar en nuestra ciudad.

Ecografías para Adultos

Así mismo se informa que la agenda para ecografía para adultos, a partir del 01 de agosto se encontrará abierta a demanda de los usuarios.

“Debido a las quejas por las formas en que se otorgaban los turnos, que la agenda se abriera una sola vez por mes, ahora la agenda va a quedar abierta directamente. La gente va a poder solicitar su turno cualquier día de la semana en el horario de 8 a 19 horas”, explicó Pizarro y agregó que 48 horas antes deberán confirmar la asistencia.