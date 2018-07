A partir del miércoles renovar el DNI y el pasaporte saldrá más caro

A partir del 1º de agosto, los costos de renovar los documentos de identidad y el pasaporte aumentarán entre un 57% y un 200%. De acuerdo a lo comunicado por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el valor del DNI desde el miércoles será de $300, mientras que el pasaporte pasará a costar $1.500. Estos desembolsos son el precio básico y no contemplan el adicional que se paga cuando se pide entrega exprés del documento tramitado.

El nuevo costo del documento de identidad representa un aumento del 200% respecto del valor anterior de $100 que se muestra en la página del Ministerio del Interior, del cual el Renaper depende. Mientras tanto, para contar con documentación para viajar afuera del país ahora los argentinos deberán pagar un 57% más que los $950 que entregaban hasta agosto.

Desde el Renaper aclararon que quienes no puedan pagar quedarán exentos del pago "al igual que los documentos tramitados en los más de 25 operativos diarios del programa El Estado en tu Barrio y los ejemplares de los recién nacidos o personas que lo gestionan por primera vez", según se indica en un comunicado del organismo público.

Según datos del Gobierno, en Argentina el 98% de los ciudadanos ya cuenta con un DNI Digital, el cual tiene una vigencia de 15 años. El foco ahora está puesto en la población que aún no ha podido acceder a un documento.

El comunicado también detalla que más del 60% de los documentos que se tramitan son por "renovación, pérdida, o cambio de domicilio".

Digitalización del Estado

El mismo miércoles que suben los valores de ambos documentos, el Gobierno se emprende en la renovación digital que se anunció a mediados de julio. A partir de ese día se iniciará la eliminación total de los trámites en papel del Estado.

La iniciativa estatal no es revolucionaria para el gobierno de Cambiemos, puesto que estiman que a la fecha cerca 101 organismos públicos dejaron de realizar trámites en papel.

Fuente: Infobae.