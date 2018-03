A pesar de la lluvia, Barra igual festeja

A pesar de que varios asadores inscriptos de la región decidieron no asistir por las lluvias intermitentes que cayeron durante todo el domingo, el concurso se llevó a cabo de manera normal con 10 competidores, como así también las actividades musicales y artísticas programadas en el predio municipal.

Sólo se suspendió el acto protocolar y el desfile de instituciones por la persistente lluvia.

El intendente municipal, Marcelo Santillán, presente en la fiesta, comentó: “El clima no ayudó a la concurrencia, aunque con la participación de los asadores y lo que la fiesta significa está bien que no se haya suspendido, porque es mostrar las tradiciones de la forma más natural posible”, indicó.

Y agregó: “Una linda jornada a pesar de las lloviznas. Muy feliz de encontrarnos con amigos, ver cómo la gente disfruta de las muestras y los artistas, y también de ver la destreza de los asadores para hacer el asado en otras circunstancias”.

Por su parte, Luis Masmut, de San Cayetano, y uno de los tres jurados del certamen, explicó: “Tenemos diez ítems para evaluar a los asadores: por las lluvias se modificó el horario y la forma de prender el fuego; después se evalúa, entre otras cosas, la vestimenta y la manera de ´ensartar´ el asado”.

A las 19 horas, se elegirá a la Embajadora 2018 de la Fiesta Provincial del Asado Pampeano. Luego actúan La Posta y Onda Sabanera.