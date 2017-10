A puro festejo: Cambiemos celebró los resultados de las elecciones legislativas

Con una cena realizada en el Centro de Jubilados y Pensionados, el equipo de Cambiemos Tres Arroyos festejó los buenos resultados de las elecciones legislativas que se concretaron durante el pasado domingo a lo largo de todo el país. Con la presencia de distintos allegados al partido político, entre ellos el Senador Provincial por la Sexta Sección, Andrés De Leo, miembros de Cambiemos de distintas localidades e integrantes de la lista a nivel local, se desarrollaron con mucha alegría los festejos por los buenos resultados que obtuvo Cambiemos no sólo en Tres Arroyos, también se mencionó la buena elección que se concretó a nivel distrital, provincial y nacional.

“Les dijimos 13.505 veces sí”

Hubo varios testimonios durante la cena, hablaron los que ingresaron al Consejo Escolar (Silvana Canosa Marcos en primer lugar), las legisladoras Rosío Antinori y Laura Aprile y los concejales electos Roberto “Peto” Fabiano, Daiana De Grazia y Matías Meo Guzmán.

Las palabras de Matías Meo Guzmán, quien encabezó la lista de Cambiemos en nuestra ciudad, quedaron resonando en la cabeza de muchos: “Alguien dijo alguna vez armen un partido y ganen la elección, lo hicimos en el 2015 y ganamos la elección. Nos decían que no íbamos a poder con las mafias, pero pudimos, gobernamos y ganamos la elección de medio término. Nos dijeron muchos no, que es el típico gesto reaccionario, el decir no se puede, nos dijeron mil veces que no íbamos a poder ganar en Tres Arroyos, pero les dijimos 13.505 veces sí, sí se puede. Y le agradecemos de corazón a todas esas personas que nos acompañaron”.

Crecimiento

Entre palabras de agradecimiento a familiares e integrantes del partido político, Laura Aprile explicó que “cuando volví a Tres Arroyos vine con una idea, con la que muchos me juzgaron de loca, que era que había una forma distinta de hacer política. En 2013 participamos de una elección en la que 80 votos nos dejaron fuera del Concejo Deliberante. En el 2014 estábamos convencidos de lo que habíamos hecho, continuamos trabajando con la misma fuerza, corazón y garra. El equipo ahora es un ejemplo en gran parte de la provincia, ha ido creciendo y tomando confianza. Siempre yendo con la verdad y estando cerca de la gente y los vecinos”.