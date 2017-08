A tres meses del siniestro, familiares de Anabella Tumini cuestionan pericias

En la madrugada del 7 de mayo, Anabella Tumini circulaba como acompañante en un auto junto a dos amigos, cuando el vehículo fue impactado por el Peugeot 206 de Claudio Ojeda, causándole la muerte. El siniestro tuvo lugar en Avenida 13 y calle 33 de La Plata, y al cumplirse 3 meses del suceso, familiares de la joven tresarroyense piden que el caso no sea juzgado con la carátula actual y cuestionan la pericia mecánica.

“Pedimos que no sea un homicidio culposo, porque esto no fue un accidente. Él venía pasando semáforos en rojo, a alta velocidad. Es un funcionario público, sabe que pone en peligro la vida de muchas personas, y sin embargo sigue con esa conducta”, indicó Fiorella Tumini, hermana de la joven, al canal televisivo QM.

Cabe recordar que, según se informó oportunamente, Ojeda –policía de 24 años- se fue del lugar tras el choque, aparentemente sin prestar ningún tipo de asistencia a las víctimas, y se presentó a la justicia varios días después. Actualmente se encuentra preso a pesar de haber pedido su excarcelación en dos oportunidades.

Fiorella Tumini se mostró disconforme con los resultados de las pericias mecánicas del auto de Ojeda, que “dieron que iba a 50 km/h”, ya que no cree que esa velocidad corresponda con los daños ocasionados durante el choque.