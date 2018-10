A un mes de que Allema fue baleado, su madre denuncia que no hay justicia: “Hoy mi hijo quedó paralitico”

El viernes 7 de septiembre por la noche Diego Allema, de 31 años, fue baleado por otra persona cuando se encontraba en su taller, ubicado en Brown 1360.

Tuvo una herida de arma de fuego en su brazo derecho con perforación de tórax que causó hemoneumotórax y fractura con minuta de vértebras cervicales con lesión medular, por lo que estuvo internado en terapia en el Centro Municipal de Salud.

Su madre María Cristina Vergara se comunicó con LU 24 para denunciar que “no hay justicia” ya que hasta el momento el agresor no está detenido. Explicó que no sabe si fue a robarle, pero que su nieto contó que estaba encapuchado. Una persona lo corrió y supo de quién se trataba y que además saben que se fugó a Bariloche. “No lo quiero ver suelto, creo que tiene que haber justicia porque no fue una pavada”, dijo.

Sobre el estado de salud de su hijo contó: “Hoy mi hijo quedó paralitico, no va a caminar nunca más, cambió su vida, pero tiene tres hijos para luchar”, y agregó: “Estuvo en Bahía Blanca y de ahí informaron los cirujanos que no iba a caminar más mi hijo, y yo pensé que le iban a poner una prótesis en la médula para que él camine, era mi esperanza, pero desgraciadamente no es así. Se la van a poner para que se pueda sentar en una silla especial y lamentablemente mi hijo no va a caminar nunca más”.

El día del hecho

María Cristina se refirió a aquella noche cuando su hijo se encontraba en el taller arreglando un auto: “Diego me dijo que era un hombre, le habló a mi nieto y él pensó que era un amigo de su hijo, cuando se dio vuelta para ver, le dio un disparo”.

También aseguró que fueron tres detonaciones: “Uno pegó en la pared, el otro rebotó contra el auto y el otro le pegó en el brazo, y ahí desgraciadamente le sacó la vida”, manifestó con tristeza la madre de Allema.