Aberrante denuncia en Carhué: asegura que violaron a un gato que alimentaba

Omar Cricco, un vecino de la localidad de Carhué, hace algunos días hizo pública una situación que involcura a un gatito y que, aún por estas horas, tiene conmocionados a todos. través de una carta, la cual fue replicada por el portal DSR medios, con mucha indignación el hombre asegura que alguien violó a un felino al que le daba de comer todos los días.

En la misma, sostiene que tiene miedo porque considera que "le puede hacer lo mismo a algún niño", y remarca él que podría hacerse cargo de los costos legales para iniciar acciones contra el agresor, aunque no lo considera posible.

Aquí, el texto completo:

“A nuestra casa suele venir a comer un gato, que a pesar de tener dueño, le gusta recorrer el barrio. Come al igual que los nuestros, productos balanceados, le preparamos un lugar al reparo para los días de lluvia o frío. Lo hemos hecho desparasitar, cuando fue la campaña de vacunación antirrábica se la hicimos aplicar, lo han visto en más de una oportunidad dos veterinarios locales que pueden dar fe de ello".

"Habíamos pensado en llevarlo a castrar pero, al no ser sus propietarios, nos pareció incorrecto. Faltó hace un mes por varios días y luego vino muy flaco, deteriorado y con signos de haber sido maltratado. Tenía su cola lastimada, que días después terminaron cortándole un pedazo. Y lo más grave es que tiene su esfínter exterior lastimado, signo de que le deben haber introducido algo".

"Nos sentimos muy indignado. Puedo tener la presunción de quien lo ha hecho, pero solo eso. No basta para iniciar a 'ese buen vecino' acciones judiciales. Personalmente no tendría problemas en costear al abogado. Pero como no creo que ningún ente, ni policial, ni municipal, le de trascendencia a este tema, quiero hacerlo público".

"No podría llamar humano a este ser que, si hizo lo relatado, temo que pueda hacerlo con algún niño/a. El sector donde deambula es entre las calles Moreno y Lonardi. Solemos lamentar los hechos una vez producidos, quiero alertar con esto que hay un “depredador insensible” suelto, puede ser producto de alguna adicción, alcohol tal vez…"

FUENTE: La Brújula