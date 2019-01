Abierta la inscripción a nuevos talleres de la Biblioteca Cacuri

La Biblioteca Pública "Vicente P. Cacuri" del Sindicato Empleados de Comercio informa que ha comenzado a desarrollar las siguientes actividades:

Departamento de apoyo escolar

Dirigido a todos los interesados con arancel preferencial para los hijos de afiliados al gremio mercantil. Entre las materias que se ofrecen, se encuentran ciencias biológicas, física, filosofía, psicología, sociología, geografía, historia, inglés, matemática, lengua y literatura, química, sistemas de información contable, etc. El apoyo escolar ofrecido es para nivel primario, secundario, ingreso a la universidad, y también para alumnos con necesidades educativas derivadas de una discapacidad intelectual como autismo, síndrome de Down, etc.

Aeroyoga (profesora Mariana Arias)

Se encuentra abierta la inscripción para comenzar el lunes 4 de febrero. Los turnos ofrecidos son lunes y miércoles 17.30 hs. o martes y jueves 18.30 hs.

Yoga Integral (profesora Mariana Arias)

Abierta la inscripción para comenzar el 5 de febrero. Días martes y jueves 19.30 hs.

Tanto en aeroyoga como en yoga integral, los aranceles son accesibles con preferencia para los afiliados al Sindicato Empleados de Comercio.

Todas las propuestas están dirigidas a la comunidad en general. Para mayor información, pueden dirigirse a la sede de Hipólito Yrigoyen 143 de lunes a viernes de 8 a 18 hs., o comunicarse telefónicamente al fijo 518467, vía whatsapp al 2983-696949, al mail [email protected] o a través de las redes sociales.