Abogan por una fiscalía para delitos rurales con sede local

El secretario de Seguridad, Werner Nickel, agradeció la convocatoria de dirigentes agropecuarios a la reunión con funcionarios del Ministerio Público que se realizó en la sede de la Sociedad Rural, para abordar temas relacionados con el delito rural. “No pudo venir el fiscal general sino su secretario, pero fue un muy buen gesto de parte de los fiscales venir a exponer los resultados que viene dando la fiscalía temática que investiga los delitos en la zona rural, durante el año pasado y lo que va de este. Los productores necesitan estas charlas y esta respuesta de parte del Poder Judicial, por lo que se compartieron experiencias y ellos pudieron expresarse, incluso manifestando su disconformidad acerca de cómo se manejaron algunas causas anteriormente, razón por la cual se optó, según indicaron los funcionarios, por especializar la investigación de este tipo de ilícitos. Esta es una muy buena medida, y aspiramos a que esta misma fiscalía, que hoy está en Bahía Blanca e interviene en Tres Arroyos, se cree con sede propia a nivel local”, sostuvo.

Respecto de la competencia de la fiscalía especializada en delitos rurales, Nickel advirtió que “tiene que ver con robos de cereal, de animales, mientras que un robo con armas en la casa de un campo seguirá en manos de las fiscalías que hoy investigan ese tipo de delitos. Mientras tanto, si bien no podemos decir que no hay hechos, son pocas las causas que están manejando por delitos en Tres Arroyos”. En este sentido, reconoció que hay un reclamo de los productores para que una sola fiscalía investigue todo tipo de delitos en el campo, pero advirtió que “los funcionarios fueron muy claros en que esto por ahora no será así”.

Finalmente, Nickel consideró que “no depende de la Municipalidad, ni de los productores, sino de la Provincia, pero esa es la idea”.