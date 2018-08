Aborto legal: en una sesión histórica, el Senado define el futuro del proyecto

Después de haber pasado por Diputados, en donde obtuvo la media sanción, el proyecto por la legalización del aborto llegó al recinto del Senado por primera vez en la historia.

A partir de las 9.30, los senadores comenzaron con el debate, mientras que en las inmediaciones del Congreso miles de personas han rodeado el palacio parlamentario para manifestarse tanto a favor como en contra de la iniciativa.

Uno de los puntos a discutir, ni bien se inicie el debate, es sobre qué propuesta se centrará la sesión. En el plenario de comisiones no se pudo obtener un dictamen de mayoría y los senadores verdes confeccionaron un despacho -que obtuvo 26 votos- con una serie de modificaciones al documento que llegó de Diputados.

Estos cambios fueron propuestos por los tres senadores cordobeses, que defienden la legalización del aborto, pero consideran que el escrito original necesitaba ciertos ajustes para buscar consensos.

En esa propuesta sostienen que el plazo para que la práctica no sea punible tiene que ser de 12 semanas, en vez de 14; que las instituciones privadas pueden tener objeción de conciencia; reducir las penas para los médicos o centros que obstaculicen la interrupción del embarazo; y la creación de una partida presupuestaria específica.

Sin embargo, lo más probable será que se termine debatiendo el proyecto tal cual vino de Diputados. En ese escenario, si los senadores que impulsan la legalización no llegan con los votos tendrán que esperar hasta el año que viene para presentar una propuesta idéntica. Aunque si logran aprobarla con cambios, en la instancia en que se debate cada artículo en particular, volvería a la Cámara baja.