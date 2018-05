Aborto legal: Habrá un “Pañuelazo” en la Plaza San Martín

En el marco del debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que se está realizando en el Congreso Nacional, estudiantes terciarias, secundarias, docentes, trabajadoras, amas de casa, junto con Pan y Rosas, y la agrupación Fuentealba, convocan a un “Pañuelazo” mañana a las 17 horas en Plaza San Martín.

Plantean qué: "El objetivo de la jornada es sumarse a las distintas actividades que se están realizando en todo el país para exigir que se apruebe el derecho al aborto, legal, libre, seguro y gratuito, ya que son alrededor de 500.000 los abortos que se practican en nuestro país anualmente, lo cual demuestra que mantener en la ilegalidad esta práctica lo único que genera es la muerte de más de 300 mujeres pobres. No es una discusión moral, de si cada mujer está o no de acuerdo en abortar, sino de una cuestión de salud pública donde el estado debe garantizar la educación sexual, anticonceptivos de calidad, en todos los hospitales, salitas y escuelas y el aborto legal para que las mujeres que deciden abortar no mueran".