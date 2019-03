Abraham consideró “correcto” el inicio de sesiones y advirtió que hay varios candidatos, incluso jóvenes, no solo Sánchez

El Secretario del Concejo Deliberante y Presidente del Movimiento Vecinal Dr. Pablo Abraham, se refirió al inicio de las sesiones ordinarias del Concejo y destacó las apreciaciones realizadas en su discurso por el Jefe Comunal Carlos Sánchez, sobre todo el superávit con el que cierra el ejercicio el municipio, en el marco de la situación económica actual por la que atraviesa el país. Consideró “correcto” la apertura de sesiones y advirtió que aún el espacio que representa no define sus candidatos. “Iremos charlando y consensuando, hay varios, incluso jóvenes no solo Sánchez”, anticipó.

“Fue correcto el inicio de sesiones ordinarias del concejo. Cada uno de los bloques expresó su postura en la antesala de un año electoral, con decisiones importantes que tendrá que tomar la gente en un año electoral. Un Movimiento Vecinal que indica lo que han sido los últimos años de gestión, donde se ha apuntado siempre al crecimiento de la ciudad, al orden, a la austeridad y a los principios básicos del espacio; Cambiemos defendiendo algunas cuestiones del gobierno nacional y provincial y el peronismo a través de quienes los componen en los distintos espacios, marca una crítica fuerte a los gobiernos provinciales y nacionales en gran desacuerdo con la mayoría de las decisiones que se toman. La sesión es un resumen de lo que pasa, pero todos los días recibimos a la gente, con problemáticas sociales, de salud y demás, ya que la gente recurre mucho al municipio y a las distintas áreas que la componen y se da respuesta en la medida de lo que se puede”, detalló.

Sobre las palabras del Intendente Carlos Sánchez, destacó que “los últimos años el municipio y los habitantes hemos sufrido un deterioro económico, y el municipio lo ha sufrido mucho y Sánchez, marcó que el municipio a través de un esfuerzo muy grande, está cerrando con superávit. Es un logro muy importante para la ciudad en este marco. Eso es lo que más destaco del discurso del intendente. Es donde hace diferencia respecto a otros partidos políticos”, indicó.

Además, consideró que el hospital es un ente público “con financiamiento muy costoso y es difícil hacer programación de antemano, pero en ese sentido el intendente hace poner el esfuerzo para que la administración sea lo más ordenada posible, con una atención acorde a lo que se necesita”.

Sobre posibles candidaturas, mencionó que dentro del espacio hay varios y posibles candidatos de cara a las próximas elecciones, ya que “es un semillero de dirigentes”, aunque advirtió que no hay definiciones y que con el tiempo se irá debatiendo y acordando dentro del espacio.

“Sánchez tiene la posibilidad de acceder a un mandato más, y después tenemos gente con mucha experiencia tanto jóvenes como de la misma edad del Intendente. Hay posibles candidatos que muchos de ellos han sido colaboradores. El Movimiento Vecinal es un semillero de dirigentes y políticos, que hemos hecho carrera en el municipio por la misma trayectoria del partido. Iremos charlando y consensuando, en eso hemos sido inteligentes para llegar a un candidato”.