Abuso de una menor en Chaves: el comunicado del Pastor Ruíz Díaz

En los últimos días tomó conocimiento el supuesto abuso de una menor de 3 años en Adolfo Gonzales Chaves, difundiéndose el caso en las redes sociales y llegando una denuncia a la Comisaría de la Mujer de la vecina localidad. Ayer se concretó una manifestación en repudio a este hecho. Los referentes del “Comedor Esperanza Iglesia UNE” son quienes están “en la mira” por este hecho, ya que la pequeña de 3 años se alojaba en el lugar y era cuidada allí hace bastante tiempo.

Tras las acusaciones recibidas, el Pastor Daniel Ruíz Díaz salió a hablar en nombre del “Comedor Esperanza” y también en defensa de su señora, atribuyendo que llegaron a Chaves en 2013 y que desde el comedor siempre han actuado de buena fé, que tienen testigos que pueden declarar de cómo era cuidada la niña y que jamás hubo ningún problema.

El comunicado fue publicado por el medio Chaves Digital:

“A la sociedad de Chaves. Envío está nota a la opinión pública a los fines de aclarar los dichos vertidos en las redes sociales sobre la supuesta acusación hacia nuestra persona sobre la posible Comisión de un delito.

Desde el año 2013 llegamos a la ciudad y comenzamos nuestra tarea pastoral en la misma. Desde ese momento nuestro trabajo se centró en la ayuda a familias, ayuda social espiritual y hasta a veces monetaria. Conocimos a la persona denunciante la cual vivió en nuestra casa por más de 7 meses junto a sus HIJOS y al padre de los chicos. Tuvimos una tarea de contención con esta familia y resguardo de la menor en cuestión la que en ese momento contaba con dos meses de edad y sufría de bronquiolitis y nadie le ofrecía ayuda por lo que tenía que estar en un ambiente adecuado.

La menor paso mucho más tiempo con nosotros a tal punto que cuando sus padres se retiraron de nuestro hogar ella siguió viviendo con nosotros prueba de ellos hay testigos de cómo cuidábamos a esa niña. La relación continuo luego de cambiarnos de domicilio y no tan asiduamente hasta casi los primeros días de agosto de este año donde ayudábamos a su mamá con el cuidado de ella y sus hermanitos y en todo lo que podíamos. Hay personas dispuestas a declarar de la manera en que la cuidábamos.

NO sólo cuidábamos a esa niña sino que nuestro hogar fue lugar de tránsito por más de 4 meses de tres menores ya que su mamá estaba internada con otra hija en un hospital de Bahía Blanca la cual está dispuesta a declarar como tratamos a sus HIJOS, de todo esto tenía conocimiento el servicio local en la persona del Dr. Jorge Bonini.

Nuestro hogar ha sido lugar de alojamiento para personas con adicciones y bajos recursos a pedido de Acción social y servicios sociales del hospital local.

Relato todo esto ya que deseamos aclarar que siempre nuestra tarea fue de buena fe y de buena voluntad. Nuestro deseo fue siempre de ayudar al prójimo.

Que las Acusaciones de la cual hemos sido objeto nos hemos puesto a disposición de la justicia mediante nuestros abogados los cuales también darán inicio a las acciones legales a perfiles de Facebook y administradores de grupos de venta donde se nos ha calumniado libremente. Quiero aclarar que tenemos pruebas de todo lo expuesto. Somos personas de BIEN y la justicia lo determinará. Además, hago esta presentación pública por pedido de los padres de los niños que concurren al comedor desde hace 3 años donde se los cuida y contiene y los mismos solicitan que sigamos en la tarea del comedor ya que los ayuda económicamente y socialmente a través de los valores que les enseñan y comparten personas de BIEN de nuestra ciudad y quienes no perciben ninguna remuneración por la tarea realizada. Además, repudiamos totalmente los actos vandálicos a la vivienda que habitábamos aclarando que la propiedad es alquilada y de la cual hemos tenido que abandonar para no causar más inconvenientes a sus dueños”.