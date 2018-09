Abuso en Chaves: “No vamos a dar ni un solo paso atrás, exigimos justicia para nuestra hija”

El papá de la niña que la justicia investiga si fue abusada por una pastora en Gonzales Chaves, acercó una carta con pedido de publicación a LU 24, que lleva su firma y la de la mamá, Irina Mir.

En la misma se expresa: “Quiero JUSTICIA, la exijo en nombre de ella que pudo a su manera pedir ayuda pero pueden andar por ahí otros chicos que no pudieron hacerlo. Esto no puede volver a pasar y es responsabilidad de todos proteger a los más indefensos”.

“Nunca observé nada fuera de lo común y ella disfrutaba de pasar tiempo con ellos. Hasta que hace algunas semanas atrás las cosas empezaron a cambiar, mi hija comenzó a no querer ir con ellos y a dar señales muy claras de que algo ahí no estaba bien (señales que no puedo detallar para no entorpecer la investigación).

Decidí buscar ayuda profesional (psicólogos y pediatra) y fue allí que me encuentro con esta horrible realidad “MI HIJA HABÍA SIDO ABUSADA”.

“También quiero aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas que se acercan, llaman, escriben, acompañan, a todos aquellos que se hicieron presentes en la marcha. GRACIAS DESDE LO MÁS PROFUNDO DEL CORAZÓN, es muy bueno no sentirse sola en estos momentos en que todo pierde sentido y una necesita cargarse de fuerzas para poder seguir”, agrega.

La carta completa

Debido a los hechos ocurridos en estos días pasados, que son de público conocimiento, me siento con la necesidad de exponer por medio de este comunicado ya que no he podido expresarme de la manera y forma que la ciudad espera debido a la horrible y desesperante situación por la que mi familia y yo estamos pasando.

Con mi familia conocimos a esta gente hace aproximadamente cuatro años atrás cuando empezamos a concurrir a la iglesia de la cual ellos eran los pastores de la misma.

Cuando mi hija tenía cuatro meses de vida comenzó con algunos problemas de salud, más específicamente de bronquios. El pediatra en ese momento nos sugirió algunos requisitos habitacionales con los cuales no contábamos, fue en ese momento que los pastores nos ofrecieron un lugar en su casa ya que la misma contaba con calefacción y no tenía humedad. Era lo que necesitábamos para mejorar la salud de mi hija razón por la que aceptamos su propuesta y nos mudamos ahí compartiendo los gastos de impuestos de la vivienda.

Aproximadamente siete meses después, cuando la salud de la nena era muy estable, con mi familia nos fuimos a vivir a otra casa que alquilamos, LLEVÁNDONOS CON NOSOTROS A NUESTROS DOS HIJOS y cursando el embarazo de mi hijo menor, QUIERO DEJAR EN CLARO QUE MIS HIJOS SE FUERON CONMIGO.

Después de este tiempo de convivencia con los pastores lógicamente se formó un vínculo muy fuerte y mi hija pasaba tiempo con ellos e iba al comedor todos los sábados.

Nunca observé nada fuera de lo común y ella disfrutaba de pasar tiempo con ellos. Hasta que hace algunas semanas atrás las cosas empezaron a cambiar, mi hija comenzó a no querer ir con ellos y a dar señales muy claras de que algo ahí no estaba bien (señales que no puedo detallar para no entorpecer la investigación).

Decidí buscar ayuda profesional (psicólogos y pediatra) y fue allí que me encuentro con esta horrible realidad “MI HIJA HABÍA SIDO ABUSADA”. En ese momento se realizó la denuncia, lo que ya todos conocemos, y ahora es la justicia quien se está encargando de esto, voy a ir hasta las últimas consecuencias y quiero que el responsable pague con todo el peso de la ley el daño irreparable que le ocasionó a mi hija.

Quiero JUSTICIA, la exijo en nombre de ella que pudo a su manera pedir ayuda pero pueden andar por ahí otros chicos que no pudieron hacerlo. Esto no puede volver a pasar y es responsabilidad de todos proteger a los más indefensos.

También quiero aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas que se acercan, llaman, escriben, acompañan, a todos aquellos que se hicieron presentes en la marcha. GRACIAS DESDE LO MÁS PROFUNDO DEL CORAZÓN, es muy bueno no sentirse sola en estos momentos en que todo pierde sentido y una necesita cargarse de fuerzas para poder seguir.

No vamos a dar ni un solo paso atrás, PIDO, RECLAMO Y EXIJO JUSTICIA PARA MI HIJA”.