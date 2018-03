Abuso en Orense: el sospechoso está a derecho y pidió declarar

El sospechoso de abusar sexualmente de una niña de 12 años en Orense está a derecho, según señalaron fuentes del caso, y pedirá ser sometido a indagatoria en las próximas horas. Según se indicó, fue notificado además de una restricción de acercamiento a la víctima dispuesta por el juez de Garantías, no obstante lo cual esto no podría materializarse aunque fuera su voluntad, toda vez que la menor ya no se encuentra en Tres Arroyos.

El acusado tampoco está en Orense, ni se encuentran con él sus propios hijos, menores de edad.

La mecánica de los hechos

De acuerdo a lo que indica la investigación del caso, la niña acudió a contar su padecer a la casa de una mujer allegada. Esa persona denunció la situación y la acercó a la sala de atención médica de Orense, donde la pequeña volvió a relatar lo mismo. Allí, sin revisarla para evitar someterla a una situación molesta, que de todas maneras sobrevendría cuando se le practicara el examen forense, se la derivó a Tres Arroyos para que la viera directamente el médico de policía.

En esta ciudad se le practicaron los estudios correspondientes, donde se determinó que no tiene lesiones pero sí una desfloración, es decir, que ha mantenido relaciones sexuales. La niña, que hace algo más de un año vivía en la casa del sospechoso, manifestó que él es la persona con la que mantuvo el contacto sexual, versión que mantuvo en el momento en que se sometió a la Cámara Gesell.

Concretada esa prueba, el fiscal pidió la detención del hombre y el juez de Garantías la otorgó inmediatamente, denegando a su vez el pedido de eximición de prisión que había interpuesto la defensa. Este recurso fue a la Cámara de Apelaciones, y es lo que resta resolver para que, en caso de ser favorable a la pretensión de la justicia local, esta persona sea efectivamente detenida. El trámite podría demorarse hasta la semana próxima.

No obstante, con el compromiso de no profugarse, el sospechoso instruyó además a su defensa para que solicite su comparecencia ante el fiscal para la indagatoria, trámite que podría concretarse en las próximas horas. Se le imputa el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la condición de menor de edad de la víctima y por la condición de guardador del acusado.