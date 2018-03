Abuso en Orense: Fhürer pidió que la Justicia actué lo más rápido posible

El concejal del Frente Renovador Matías Fhürer, quien nació y se crió en Orense, opinó sobre el hecho aberrante ocurrido en dicha localidad, como es la violación de una menor de 12 años.

“Hay un montón de encontronazos donde se encuentran en un punto que es difícil analizarlo desde el ciudadano común, es la justicia la que tiene que actuar. Uno analiza los hijos, en mi caso tengo dos hijas mujeres chicas de la misma edad, analiza la población en donde uno se crió, en donde uno va todos los días y habla con la gente, conoce a las personas involucradas, una de las personas involucrada fue compañero de colegio de mi hermano. Es todo de un nivel de tristeza, que uno no se imagina”, dijo Fhürer, y agregó: “Por supuesto que uno quiere, como cualquier ciudadano, que la justicia actué lo más rápido posible”.

Asimismo expresó: “Lo poco que uno sabe de justicia, no soy abogado, lo que ve es que la justicia actuó en forma adecuada, yo no sé si la salud actuó de forma adecuada”.

También hizo referencia a las protestas de los orensanos ocurrida ayer: “El caso es una aberración. Ahora, tenemos que sentarnos y analizar. Entiendo la bronca, yo tengo la misma bronca que tenía la gente anoche cuando fue a la manifestación. Lo que digo es que no se pueden mezclar las cosas, no se puede insultar al delegado municipal, no se puede insultar a otra personas que tenían relación con la persona en cuestión”.

“Creo que es muy delicado y tenemos entre todos lograr una madurez y llegar a que este caso tenga el final que uno espera y la sentencia inmediata que uno espera”, concluyó Fhürer.