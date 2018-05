Abuso en Orense: La Cámara también denegó la eximición de prisión y el caso fue a Casación

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Bahía Blanca le dio la razón al juez de Garantías Rafael Oleaga, y también denegó la eximición de prisión al sospechoso del abuso de una menor de edad en Orense. Sin embargo, la defensa resolvió recurrir esa decisión y será Casación la que deba expedirse sobre el tema.

Mientras tanto, se supo que los resultados de algunas pericias efectuadas en torno al caso no han aportado nuevos elementos a la causa. Se pudo determinar de una prenda el patrón genético del sospechoso, pero por otra parte, no se habría hallado ese patrón en ropa de la menor y en otras pruebas que se practicaron respecto del presunto abuso.

Al mismo tiempo, se dio a conocer la versión de un supuesto intento de la madre de la niña abusada, titular de la patria potestad, de retirar la denuncia del hecho, lo que haría cesar su derrotero judicial toda vez que se trata de un delito de acción privada, que no se puede investigar sin el impulso de la víctima. Sin embargo, esta posibilidad habría quedado abortada por la existencia de la denuncia de una persona allegada a la menor, por lo que la causa proseguiría con los pasos antes mencionados.