Abuso en Orense: un infierno que lleva 4 años en la vida de la niña

La investigación de la Comisaría de la Mujer, realizada en conjunto con la Sub DDI de Tres Arroyos, logró finalmente arribar a un resultado que, si bien es penoso, servirá sin duda para terminar con el infierno que vivió hasta ahora una niña de 12 años en su propia casa de Orense, el lugar donde debió ser resguardada pero se convirtió en una trampa para su inocencia. Sucede que el caso, según pudieron establecer los investigadores, no se circunscribe a un único episodio de abuso, sino que responde a un derrotero de constantes agresiones sexuales que lleva unos 4 años.

Según se pudo establecer, los hechos ocurrieron en el mismo domicilio de la menor, y el sospechoso pertenece a su entorno más cercano. Incluso, por el tipo de vínculo que existe entre ambos, aun cuando no se trate de un familiar directo, podría corresponderle al autor de estos aberrantes hechos la figura del guardador, que constituiría, en el abordaje judicial, un agravante para su conducta.

Cabe recordar que la causa se instruye en la UFIJ N° 13, a cargo del Fiscal Dr. Carlos Facundo Lemble.