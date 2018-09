Un acatamiento del cien por ciento tuvo en nuestra ciudad la adhesión de La Bancaria al paro general decretado por la CGT.

Los delegados locales recorrieron esta mañana los diferentes bancos y el único que tenía sus puertas abiertas era el Nación, aunque no estaba operativo ya que no concurrió el personal. En esa sucursal solamente había un policía indicando que no había atención al público.