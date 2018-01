Accidente sin heridos en Av. San Martin al 1100

Un accidente sin heridos ocurrió poco antes de las 18 horas en la Avenida San Martin al 1100 cuando, por causas que se tratan de establecer, un colectivo de la empresa El Rápido rozó una moto.

El hecho se produjo cuando el conductor del micro, al ver que en San Martin al 1200 la calle estaba cortada por reparaciones, dobló hacía la izquierda y no percibió que en el mismo sentido venía la moto.

Afortunadamente la conductora del rodado menor advirtió la maniobra e intentó frenar pero no pudo evitar el roce con el micro, por lo que cayó a la cinta asfáltica.

No hubo que lamentar heridos ni daños materiales. Trabajó en el lugar personal de la Policía Comunal.