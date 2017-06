Accidente sin heridos en Rivadavia y Alberdi

Un segundo accidente de tránsito ocurrió esta mañana, cuando por motivos que se tratan de establecer, se produjo una colisión entre un Peugeot 504, matrícula WWD 464, y una moto Keller tipo scooter, en Alberdi y Avenida Rivadavia.

Concurrió a la emergencia una ambulancia del Centro Municipal de Salud, pero no fue necesaria su intervención ya que el profesional a cargo dialogó con quien viajaba en el vehículo menor, y al no presentar consecuencias luego del impacto, no fue trasladada.

Intervino personal de Tránsito Municipal y Prevención Ciudadana.