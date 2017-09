AcercArte: Dread Mar I y Juan Leyrado cerraron el primer día del Festival

La jornada inicial del programa provincial AcercArte se desarrolló con una gran presencia de los tresarroyenses que se dieron cita en el predio de la Fiesta Provincial del Trigo, para disfrutar de cada una de las actividades estipuladas desde la organización, y tuvo como condimento la presencia del titular de cultura bonaerense, Alejandro Gómez; el cierre musical con los Dread Mar I y Juan Leyrado en el Teatro Municipal con la obra “El elogio de la risa”.

Cine, teatro, musicales y talleres destinados a niños, jóvenes y adultos componen esta propuesta, que este domingo continuará, a partir de las 15:00, sobre la Avenida Ituzaingó, con el siguiente cronograma:

15.00 – Cine 360°: Viajeros del universo

15.00 – Cine móvil: Los Pitufos en la aldea perdida.

15.30 - Biblioteca: Karaoke de cuentos - Los libros de la biblioteca cobran vida al ser elegidos por el público y representados por Federico Howard y Marina Pomeraniec.

16.00 – Cine 360°: Viaje salvaje a la Tierra

16.30 - Los Cazurros.

17.15 – Cine móvil: Una noche de amor, con Sebastián Wainraich y Carla Peterson, apta para mayores de 13 años.

17.15 – Cine 360°: Fronteras del universo

17.30 - Biblioteca: Literatura y rock - Charla con Sergio Marchi.

18.00 - Cine 360°: Universo Cerati

18.45 - Cine 360°: Pink Floyd - The Dark Side of the Moon

19.15 – Stand Up con Gerardo Freideles.

20.00 - Cierre musical con Los Huayra.

21.30 – En el Teatro Municipal Elvira Falcione de Simonetti, Moreno 645, se presenta “Yo amo a Shirley Valentine” Con Betiana Blum.

Las entradas se retiran desde las 15:00 en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades; se entregarán como máximo dos por persona y la obra es apta para mayores de 14 años.