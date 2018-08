Acordaron un 7 por ciento de aumento para los municipales: “Hay predisposición”

El Poder Ejecutivo y los Trabajadores Municipales, acordaron un aumento salarial del 7 por ciento de aumento y en octubre, volverán a reunirse. “Este municipio, cumplió con la palabra de tener la chance de discutir algo más. Hay predisposición”, destacó el máximo referente del gremio.

Abel Gómez, el Secretario General del Sindicato explicó esta mañana que cerraron un acuerdo. “Se había conversado el primer semestre. Habíamos pedido un 8 por ciento de aumento en marzo y un 4 en mayo; y se había acordado que en agosto iba a haber un 3 por ciento, con la devaluación creímos que ese porcentaje quedaba corto y nos reunimos nuevamente y se trató de mejorarlo. Después de algunas reuniones se accedió a darnos un 4 sobre 3 por ciento, pero hizo un esfuerzo que no estaba previsto. Es para cobrarlo en agosto este 7 por ciento”, detalló.

Aclaró que en octubre próximo habrá un nuevo encuentro y no se hablará de porcentajes. “Estimamos que deberemos estar cerca de lo que es la inflación”.

Agregó además que están conformes “porque ni bien vimos que la inflación no cumplía con las expectativas nos habíamos quedado atrás y el municipio vio también que la situación era difícil y accedió. Lo pautado es lo que viene de la provincia y este municipio, cumplió con la palabra de tener la chance de discutir algo más. Hay predisposición”, remarcó el gremialista.