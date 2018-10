“Acortar” la Primavera y enfocarse en la prevención, claves de una amplia reunión en Familia

La Comisión de Familia del Concejo Deliberante recibió en el mediodía de este martes a buena parte de los actores involucrados en la celebración de la Fiesta de la Primavera en Claromecó. Así, con la presidencia de Tatiana Lescano y la asistencia de ediles que no pertenecen a la Comisión en carácter de “oyentes”, dejaron sus opiniones sobre el controvertido festejo el delegado claromequense Carlos Ávila, el director de Deportes Guillermo Orsili, el secretario de Seguridad Werner Nickel, el jefe del área de Inspección y Tránsito Claudio Cuesta, el juez de Faltas Horacio Asserquet y los jefes policiales Sandra Roncallo, de la Departamental, y Axel Bogda, de la Comunal.

A modo de conclusiones generales, aun cuando apenas terminada la “fiesta” algunos reclamaban una mayor presencia policial y controles, se reconoció que ir por el aspecto punitivo no dará grandes resultados cuando se habla de adolescentes, cuestión sobre la que los propios jefes policiales advirtieron, con bienvenida sinceridad, que “la Policía está armada, y si bien advertimos ciertas faltas de respeto a la autoridad, no podemos olvidarnos de que se trata de niños y adolescentes y nosotros estamos preparados para perseguir a delincuentes”. Otro de los aspectos que se valoró como necesario es delinear estrategias para “acortar” la celebración, que este año se extendió a una semana en la que muchos jóvenes tresarroyenses permanecieron en Claromecó sin ningún tipo de supervisión de adultos. En esta cuestión, la de la marcada ausencia de control parental, se hizo hincapié a la hora de evaluar qué se puede hacer para frenar los excesos de los adolescentes, sobre todo en cuanto a consumo de alcohol.

La aplicación de sanciones a los propietarios de las viviendas en las que hubo desmanes y a los adultos responsables por el alquiler de las mismas también se merituó, al tiempo que desde Inspección General se indicó que en total se labraron unas 22 infracciones por transgresiones varias, durante unos cuantos días en los que además hubo operativos antidrogas y un despliegue de más de 120 policías. El juez de Faltas, en tanto, puso en relieve un buen ejemplo de la falta de compromiso y la conducta negadora de no pocos adultos respecto de estas situaciones, al admitir que sólo una madre notificada acudió al juzgado, para “quejarse” y asegurar que su hijo, sancionado por consumir alcohol en la vía pública, no podía cometer tal acción ya que se hallaba en tratamiento médico.

Al final de la reunión, el secretario de Seguridad, Werner Nickel, advirtió que “en el marco de acciones y el trabajo que se hizo en Claromecó, se informó a los concejales que el Movimiento Vecinal viene trabajando en un proyecto relacionado con la regulación de las previas, una cuestión que debe dejar de lado los colores políticos para que realmente pueda resolverse”.

Nickel consideró que “alguna sanción les va a llegar a los propietarios de las viviendas donde se produjeron ruidos molestos, sin perjuicio de que haya que seguir trabajando en la creación de nuevas herramientas”.