Actividad en Pelota a Paleta

Este fin de semana, se disputo la tercera fecha, para la categoría Cuarta Sud, del Torneo Clausura 2018, en la Ciudad de C. Pringles.- El Club de Pelota, fue el anfitrión, y Huracan se presentó con Goroso, Carlos A. e Iribarne, Eduardo, nuevamente llegaron a disputar la final, no obteniendo el primer puesto. En lo que va del año distintas parejas en distintas categorías, llegaron hasta las instancias finales, no logrando el primer puesto.- En binomio de Huracan, en su primer cotejos se enfrentó con Pta. Crel. Pringles "B" Castillo, Matías Barrionuevo, Pablo Castillo, Daniel Adrián, ganado por 12 – 10 y 12 – 9.- El segundo partido fue contra Almafuerte B. B. "B" Golub, Gustavo Diodato, Martin, derrota 2 12 – 12 -6 y 6 -7, pero por diferencia de tantos clasifican a la semi final en la cual le ganan a Unión Vasca B. B. "A" Arrechea, Francisco Arrillaga, Juan Pablo García, Sebastián, por 12 – 10 - 9 – 12 y 5 – 7.- El partido final se disputo con el local Pta. Crel. Pringles "A" De Uriarte, Francisco J. Ventimiglia, Fernando, el resultado fue 12 – 3 – 11 – 12 y 7 -4.-

Fed. Pelota Pcia. de Bs. As. Torneo Clausura 2018

Categoría: Cuarta Sur 13 de Octubre

Club: Pelota Cnel. Pringles Fecha: 3 / 3

Clubes Jugadores

ZONA 1

Indep. Dorrego "A" Polinezi, Leandro Arzoz, Eugenio

Unión Vasca B. B. "A" Arrechea, Francisco Arrillaga, Juan Pablo García, Sebastián

Pta. Crel. Pringles "A" De Uriarte, Francisco J. Ventimiglia, Fernando

ZONA 2

Almafuerte B. B. "A" Ocampo, Gonzalo Chrestia, Juan Facundo

Hur. Tres Arroyos "A" Goroso, Carlos A. Iribarne, Eduardo Maldonado, Martin

Almafuerte B. B. "B" Golub, Gustavo Diodato, Martin

Pta. Crel. Pringles "B" Castillo, Matías Barrionuevo, Pablo Castillo, Daniel Adrián