Ratifican que el lunes 25 es día no laborable para los empleados de comercio

El secretario general del Sindicato Empleados de Comercio, Roberto Di Palma, y el secretario gremial Juan Damboreana, visitaron LU 24, con el fin de brindar detalles acerca de las celebraciones programadas para sus afiliados y además aclararon dudas respecto al alcance del feriado nacional del lunes.

“Se nos han hecho consultas hasta dónde tienen derecho de tomarse el Día del Empleado de Comercio, y el hecho de que el comerciante abra su local, no significa que el empleado deba asistir, porque la ley sancionada es muy clara y tienen alcance de Feriado Nacional. Nosotros queríamos aclarar que es su día y no tienen obligatoriedad de concurrir. No pueden recibir sanciones, ni descuentos de nada. Nosotros no podemos obligar a los comerciantes a cerrar, pero si van los empleados se paga el doble, pero reiteramos: es una ley de alcance nacional”, dijo Di Palma.

Por otra parte, anunció que el 29 próximo a las 19 horas, se efectuará el sorteo de 10 órdenes de compra por 5 mil pesos entre los afiliados que participaron, ante Escribano Público en la sede del gremio.

Juan Damboreana, dio detalles de la cena y baile que se desarrollará el próximo 30 en el Club Colegiales y mencionó que la misma contará con la actuación de Los 4 Amantes. El valor de la tarjeta fue fijado en 300 pesos y habrá sorteos entre los presentes.

Por otra parte, consideraron que el trabajo se mantiene en la ciudad, ya que si bien se han caído algunos puestos de trabajos, también muchos comercios han abierto sus puertas y en este semestre, se ha registrado una mejoría.