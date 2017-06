Acto de Massa y Stolbizer: “En octubre vamos a derrotar al pasado y a los que ajustan y gobiernan para los ricos”

Sergio Massa y Margarita Stolbizer encabezaron hoy un acto en nuestra ciudad para presentar el Frente “1País”, conformado por el Frente Renovador, el GEN y Libres del Sur. Serán quienes se plantaran de cara a las próximas elecciones contra el kirchnerismo y el actual gobierno de Cambiemos.

Con un importante marco de público de la ciudad y la región se hicieron también presentes en las instalaciones del Club Quilmes, Felipe Sola, Daniel Arroyo, Marcos Lavagna, intendentes de distritos cercanos a Tres Arroyos, el diputado provincial del Frente Renovador, Pablo Garate y los concejales massistas locales, Julio Federico, Matías Fhurer y Sergio Soulé.

En primer lugar habló Stolbizer quien centró su discurso en las propuestas del frente. El eje central fue el problema de la economía, como la campaña “Bajemos los precios”. Sostuvo que “hay seis millones de argentinos que pasan hambre y que se necesitan reconstruir la cultura del trabajo”.

“Queremos construir consenso. Para ellos se necesita diálogo. No confrontación. Necesitamos estabilidad. No queremos volver al pasado de la convicción”, dijo Stolbizer contra le kirchnerismo. En tanto del actual gobierno manifestó que no puede haber “insensibilidad frente a los problemas. Nosotros vamos a construir un país con la esperanza, con igualdad”.

“Argentina necesita incluir, no seguir excluyendo”

A su turno Massa se refirió en primer lugar “al compromiso de bajar el IVA a la canasta básica, de que no les metan la mano en el bolsillo a nuestros jubilados. A pelear por la eliminación del IVA, en lo que son los servicios públicos. Estamos peleando para que se eliminen el IVA a los servicios públicos y que los dirigentes tomen conciencia”.

Por otro lado hizo referencia a la pymes para que puedan producir y generar trabajo. “La cultura del trabajo es la que hizo grande a este país. 72 de cada 100 empleos son de pymes. El gobierno sigue mirando a las grandes empresas. La verdadera riqueza está en la clase media, es ahí donde está la verdadera agenda argentina”.

Criticó al gobierno de Cambiemos al hacer referencia a la quita de la pensión por discapacidad: “El Estado abandona a quienes más necesitan, Argentina necesita incluir, no seguir excluyendo”, y agregó que “tienen el desafío de que la Argentina no caiga en la trampa, o es un gobierno de ladrones o de ricos. Nuestra responsabilidad es mostrarla a los argentinos que hay otro camino”.

La lucha contra la inseguridad, fue central en el discurso del actual diputado nacional. “Que se terminen con las mafias. Que se terminé con la protección policial y judicial”, gritó. También pidió que la Argentina recupere el federalismo: “De cada 100 pesos de impuesto, 76 se lo lleva la nación, 22 se lo lleva la provincia y solo 2 queda en su comunidad. La Argentina necesita una reforma del impuesto federal que le devuelva la posibilidad de desarrollo a nuestros pueblos del interior”.

“Construir un solo país”

Massa expresó que “el Estado que imaginamos tiene estar presente y cuidando, tiene que proteger e igualar fuerzas. Soñamos con una Argentina sin pobres. Con la educación como pilar, la educación pública, gratuita y de calidad para que nuestros chicos puedan competir en iguales condiciones. Todos en la misma situación de oportunidad para enfrentar el futuro. Tenemos que trabajar para que nuestros hijos puedan vivir mejor que nosotros”.

“Tenemos una responsabilidad que empieza en octubre, que tiene su primer paso en agosto. La de construir un solo país, en la que pensemos distintos y podamos trabajar en un mismo destino y en un mismo sueño. Construir un solo país en la que generemos igualdad de oportunidades, construir un solo país en el cual la lucha contra la pobreza sea un compromiso de todos y no solo propaganda política, construir un solo país en la cual la cultura del trabajo sea el valor más importante a la hora de ganar un lugar en la sociedad”, añadió.

Finalmente concluyó que “para construir este país empezamos la tarea hoy junto a Margarita, venimos de lugares distintos, pero tenemos que poner lo mejor de nosotros para construir un país mejor. Nuestra tarea es derrotar al pasado, y en octubre vamos a derrotar al pasado, vamos a derrotar a los que ajustan y gobiernan para los ricos, en octubre vamos a derrotar a los que gobiernan para pocos, porque nuestra tarea es construir un solo país que devuelva la esperanza a todos los argentinos y este país lo vamos hacer todos juntos”.