Actor nativo de Oriente integra obra de José María Muscari en Mar del Plata

Emiliano Fernández, un actor nativo de Oriente que reside en Mar del Plata integra el elenco de “Bollywood”, obra de José María Muscari, que se presenta en esta temporada veraniega.

En contacto con LU 24, Fernández dijo que “el debut fue increíble, en la Sala Auditorium Astor Piazzola, estamos súper felices porque creemos que responde al valor de las entradas más populares, y económicas, a ciento cincuenta pesos, con el auspicio del Ministerio de Gestión de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, en la sala más grande de Mar del Plata, y me parece que decanta un poco por eso la cantidad de gente que lleva la obra, además de la cantidad de artistas, es una repercusión muy grande, tenemos función miércoles jueves y viernes, así que estamos tratando de dar lo mejor en cada una de las funciones para poder sostenerla en el tiempo”.

“En la obra somos muchos actores locales, todos marplatenses, esto convoca y estamos expectantes respecto a lo que suceda en temporada; hay muchas ofertas de turismo, en una ciudad que vive de eso”, sostuvo.

“Estoy sumamente agradecido, por la experiencia de Muscari, somos treinta y cinco artistas cuyo único requisito para entrar al casting en su momento era no ser famoso, pero estamos en la misma altura de otros artistas con los que trabaja, José es un laburante, muy generoso”, expresó.

Respecto a Bollywood, Emiliano relató que “ esta misma obra está en tres plazas diferentes, en la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Paz y en Mar del Plata, por lo que Muscari está constantemente arriba de un avión, y también tuvo el estreno de Casa Valentina; pero de todos modos él se interesa por la vida personal de cada uno de nosotros, nos pregunta por nuestras familias, quienes vinieron al estreno o a ver la obra, y se toma un momento para charlar y sacarse fotos, es sumamente meritorio para alguien de su altura; yo disfruto de cada momento: la previa de la función, la volanteada con el público y la obra”.

“Con mi laburo he tenido la suerte que tengo una jefa tremenda que me permite acomodar mis horarios de trabajo, tengo la suerte de que ninguna de las dos cosas postergue a la otra, demasiado para mí, no puedo pedir más”, agregó.

“Los invito a todos los de la zona a que se vengan por Mar del Plata, miércoles y jueves a las 22 y viernes a las 23 en el Auditorium, la van a pasar muy bien”, finalizó.